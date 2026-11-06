（台北讯）台视前当家主播顾安生11月3日病逝于台北国泰医院，享寿83岁。与他结缡40余年的79岁资深影星胡锦证实噩耗，顾安生的告别式预计于22日举行。

胡锦目前正与亲友们全力筹办顾安生后事，谈及与夫婿生前的约定，她不禁哽咽，原本两人才准备过50周年结婚纪念日（金婚），正打算平凡庆祝，没想到如今天人永隔。

资深媒体人粘嫦钰昨5日发文，转述胡锦亲口透露丈夫离世前的经过，提到顾安生生前早已将身后事仔细写进笔记本，细腻贴心的安排让妻女相当不舍。

顾安生（左）、胡锦夫妇鹣鲽情深。

顾安生吐两字“很累”后长眠

粘嫦钰表示，胡锦回忆，女儿日前发现爸爸不断冒汗，随即拿毛巾替他擦拭，并用吹风机吹头发，后来顾安生身体不适，母女俩赶紧送医急诊，检查后发现是心脏问题，期间一度恢复平稳，岂料3日中午病情突然急转直下。顾安生临终前仅说了一句“很累”，最后在妻女陪伴下平静离世。

谈及丈夫离世后的生活，胡锦忍不住泪崩说：“他走了我将来该怎么办？”让粘嫦钰相当不舍，也暖心安慰她，身边还有女儿及朋友陪伴。

另外，胡锦盼外界给予家人时间与空间，届时欢迎各界亲友前往告别式公祭，送顾安生最后一程。