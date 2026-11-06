三大视帝陈豪、陈展鹏、马国明，联同两大视后杨茜尧、林夏薇主演的TVB台庆剧《玫瑰战争》，将于下星期一（11月9日）接档《璀璨之城》播出。

该剧改编自吴沚默小说，揭露娱乐圈争奖、权斗及黑暗内幕。故事讲述影后关子盈（陈自瑶饰）七年前离奇“自杀”，多年后，挚友夏无双（杨茜尧饰）发现事件另有隐情，怀疑昔日好友涉案。无双于是以法国片厂代表身份回归，联手娱乐公司老板陈云生（陈豪饰）筹拍电影《玫瑰》，暗中展开复仇。

剧集最大看点是三大视帝与两大视后同台飙戏。宣传片中，杨茜尧写下“我知道你做过什么”（I know what you did），预告七年后的复仇行动；陈自瑶含泪演出，陈豪、林夏薇、马国明，以及陈展鹏也展现角色阴暗面，片中更有掌掴、扯头发和惊险意外等场面。

此外，杨茜尧与陈自瑶相隔17年再度合作，两人昔日在《宫心计》分别饰演姚金铃及钱飞燕，如今从针锋相对的角色转为闺蜜，令人期待。杨茜尧此次挑战影后角色，展现冷酷霸气一面。

剧集由《新闻女王》系列监制锺澍佳操刀。他形容娱乐圈是最黑暗的职场，也引发观众好奇剧情是否取材真实事件。

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《玫瑰战争》，星期一至星期五晚上8时30分翡翠台播映（星和娱乐838频道，新电信电视511频道）；也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道），Starter+及 TVBAnywhere+应用观看。