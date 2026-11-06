（综合讯）51岁香港男神钟汉良出道多年，始终对感情生活守口如瓶。钟汉良过去一直被传，其实早已和小他六岁的台湾造型师谢易桦（Rita）秘婚14年。近日，钟汉良赴台，两人再度被拍到同进同出。

据台媒《壹苹》报导，钟汉良上周五（10月30日）现身台北，结束公开活动后，直奔谢易桦的工作室，两人不仅一起待了约三小时，晚间还换上正式服装，前往五星级饭店享用高档粤菜，互动再度引发外界对两人关系的猜测。

据台媒报道，钟汉良当天下午出席品牌活动后，搭乘豪华休旅车，前往台北东区仁爱路四段一间工作室，而该处正是谢易桦经营的公司。下午5点左右，谢易桦身穿黑色外套及短裤，先到附近甜点店买面包，随后又前往发廊洗头整理造型。直到傍晚6点多，两人才一同走出公司，准备展开晚间行程。

当时钟汉良已换上笔挺西装与皮鞋，手上还拎着价值约20万元台币（约7800新元）的爱马仕手提包，谢易桦则换上正式裙装。两人原先都穿着同款休闲“情侣鞋”，钟汉良更被拍到从包包拿出口罩交给女方，展现贴心举动。

前后脚进餐厅 或从后门离去

随后两人搭乘计程车前往台北嘉佩乐酒店，准备到一楼高级粤菜餐厅“榕居”用餐。

抵达酒店后，两人似乎刻意保持低调。谢易桦走在前方，钟汉良则放慢脚步，双方拉开距离后才前后脚进入餐厅。直到晚上10点半，餐厅打烊时间过后一小时，都未见钟汉良和谢易桦两人步出，据餐厅员工透露，餐厅内部有员工通道可以直达嘉佩乐酒店，两人或已从后门离开。

钟汉良虽然已经51岁，但仍是深受观众欢迎的男一人选。（互联网）

2012年起“隐婚生女”传闻甚嚣尘上

其实，钟汉良与小他六岁的谢易桦早在2012年前后就传出秘婚，2015年更曾被拍到在泰国同住酒店，当时还有一名小女孩同行，让“隐婚生女”传闻甚嚣尘上。

2024年两人又被拍到穿着相似服装参加聚会，今年更传出一起现身意大利米兰机场。谢易桦长期担任钟汉良的服装造型师，曾参与他2010年专辑《视觉动物》的造型设计。钟汉良曾分享理想的另一半类型，喜欢齐刘海、爱笑、腿长的女生，个性要独立、能照顾自己，谢易桦恰巧条件都符合。

不过，面对多年来的婚姻传闻，钟汉良曾表示：“那些小道消息不要信。”如今两人再次被拍到同行，虽有圈内人士声称双方确实是一对，但是否正式结婚、育有子女，目前为止仍未获当事人证实。

钟汉良（左）和朱珠主演的都市爱情剧《密语纪》，非常火红。（互联网）

51岁冻龄持续拍戏

钟汉良1993年以港剧《少年五虎》出道，183公分高度加小麦肤色的阳光男孩形象，让他拥有“小太阳”的封号，紧抓少女的心。

2000年后钟汉良工作重心转往戏剧，在中国大陆演出多部家喻户晓的作品，后来更凭一部《何以笙箫默》的“何以琛”达到事业巅峰。钟汉良近期和朱珠主演，改编自红九同名小说《蜜语记》（又名《密语纪》）的都市爱情剧，收视再创佳绩，掀起话题。