（首尔讯）韩国天团BIGBANG前成员T.O.P（崔胜铉）与女星Nana（林珍儿）公开认爱仅一个月，便接连卷入舆论风波。两人日前因一同现身T.O.P生日咖啡厅，引发粉丝争议，Nana也于5日晚透过社交媒体发长文吐露心声，疑似回应外界批评。

Nana在个人IG限时动态发布长文，表示想向一些自称是粉丝，却刻意发表恶意言论的人表达心声。她写道：“因为我公开承认恋情，一些自称是我粉丝的人，却无视我的选择与自由，刻意写下恶意言论。我想对你们说，希望你们冷静地想一想，究竟想从艺人，以及名为Nana的我身上得到什么、期待什么。”

Nana爱得勇敢，但也承受不少压力。（取自Nana IG）

Nana自出道以来的演艺事业发展顺遂，2009年以女团After School成员身份出道，凭借出众外貌、修长身材及独特嗓音受到关注，之后也参与小分队Orange Caramel的活动。

Nana发长文反问网民

后来，Nana逐渐将事业重心转向戏剧，凭借韩剧《傲骨贤妻》中与全度妍（Jeon Do-yeon）、刘智泰（Yoo Ji-tae）合作的演出展现演技，成功打开知名度。她之后也不断挑战不同类型的作品，不断自我提升演技。

不过，在Nana公开恋情后，外界反应相当两极。不少Nana粉丝因T.O.P过往的涉毒争议，对这段恋情感到担忧与不满。尽管Nana认爱时曾透过付费粉丝交流平台向粉丝表示：“我们会健康地交往”，却仍未能平息部分粉丝的疑虑。

Nana在IG限时动态发长文诉苦。（互联网）

另一边，T.O.P与粉丝之间的关系同样面临考验。经营逾20年的T.O.P粉丝网站“崔胜铉.com”（CHOIDOT），日前因不满经纪公司将粉丝的付出视为理所当然的态度，宣布停止运营。对此，T.O.P于本月初发文表达感谢，表示即使在连自己都难以相信自己的时刻，粉丝依然给予温暖支持，让他重新获得创作音乐的力量，并希望自己的真心能够传达给大家。

T.O.P同样也面对粉丝质疑与阻挠。（取自T.O.P IG）

11月4日适逢T.O.P 39岁生日，按照韩国饭圈文化，粉丝通常会为偶像举办生日应援咖啡厅，以表达支持。不料，T.O.P日前因被网民目击与Nana一同现身自己的生日咖啡厅，再度引发粉丝争议。部分粉丝认为，偶像带着恋人出现在粉丝举办的生日应援活动中，似乎打破了粉丝与偶像之间的默契，认为此举并不妥当，也让事件在网络上持续发酵。

尽管Nana此前并未频繁与T.O.P公开放闪，但这次风波似乎让她承受不小压力。她在长文中也提到：“我是犯下了什么重大过错吗？我是否在道德层面做错了事？我明确地说，恋爱与公开承认恋情属于我的私人生活，是我自己的人生，我并不觉得自己需要为这件事道歉。”她最后也向一直默默忍耐、承受这一切的真心粉丝表达歉意。