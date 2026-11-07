（北京讯）中国短剧市场近年迅速崛起，没想到最近有网民追剧时，竟认出荧幕上的女演员吴梦蝶，疑似就是多年前在网页游戏《奥比岛》诈骗自己的当事人。她被控以贩售游戏服饰为由收取款项，收到钱后便将买家封锁，受害者不只一人，其中更包括未成年人，引发网民热议。

据中媒报道，有网民最近观看短剧时，意外发现剧中一名女演员十分眼熟，仔细比对后，认出这个名为吴梦蝶的演员，疑似曾于2020年至2022年间，在《奥比岛》网页版游戏社群中贩售虚拟服饰。

爆料指出她当时先以代购、贩售游戏服饰为由与玩家接触，待对方付款后，不但没有交付商品或代为储值，反而立刻封锁联络方式。贴文曝光后，陆续有其他玩家表示曾遇到相同手法，声称自己也是受害者，部分遭骗者在案发时甚至尚未成年。

事件引发关注后，吴梦蝶一度发表道歉信，承诺将联系受害者并陆续退还款项。然而，爆料者指出，她仅赔偿少数几人，之后便再次失去联络，尚未拿回款项的受害者因此决定公开事件。

针对此事，浙江五联律师事务所律师张建齐表示，依照中国相关法律规定，诈骗金额达人民币3000元至1万元人民币（约570新元至1900新元），便可能被认定为“数额较大”，达到诈骗罪的刑事立案标准。

律师分析，本案涉及多名受害人且累积金额较大，行为人以贩售游戏商品为名虚构交易，收到款项后随即封锁对方，也没有履行代为储值或交付商品的承诺，主观上具有骗取财物的故意，客观上也已实施诈骗行为，因此认为已构成诈骗罪。