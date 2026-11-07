（西安讯）香港女星李若彤上个月现身中国大陆陕西省西安市的终南山，并通过社媒账号打卡“活死人墓”景点，引起不少讨论。

她以一身素雅装扮，颇有1995年版的香港TVB电视剧《神雕侠侣》中小龙女经典造型的味道，配文“别人打卡，我回家”。该举动迅速引发网民对经典角色的集体怀旧。

李若彤曾透露，当年差点拒演小龙女，是金庸力挺才接下角色。此次探访“活死人墓”并非单纯的旅游打卡，而是带有角色回归意味的公开行程。她近年时常以小龙女形象出现在综艺和短视频中，但亲赴终南山“活死人墓”实景地尚属首次。

李若彤（左）在1995年TVB电视剧《神雕侠侣》中扮演小龙女一角，古天乐则扮演杨过。（互联网）

在网上评论区可以看到大量的“姑姑回家了”、“小龙女终于回古墓了”的留言。从照片中可见刚刚踏入60岁的李若彤轻盈挺拔的体态、紧致的肌肤与零赘肉的身材，完全归功于她对自我的严格掌控。

网民贴出31年前她的小龙女剧照，认为对比之下根本毫无分别：“回眸还是小龙女的感觉”、“最美姑姑”、“很多年轻人都比不上她”、“简直和当年一模一样”、“60后女星只服李若彤”、“确定是60岁吗”、“姑姑果然不会老”。

她过去曾因外形冻龄，在过泰国海关时被质疑“护照偷来的吗”。她近期拍摄微短剧，扮演“外婆”，尽管外形不老，仍被一些网民认为和“姑姑小龙女”角色反差太大，对此她说：“我是演员，又不是神仙。”当网络盛传她“整头都是假发”，她也公开洗头视频辟谣，和网民互动直接且热络。