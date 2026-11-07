如何利用“盲盒”刺激消费？韩国媒体Dispatch举办的展览“D’Festa The Origin”，交出了一份不错的答卷。展览邀请48名韩流偶像拍摄时尚大片，让粉丝透过不同形式与偶像互动。入场时，粉丝会随机获得一张小卡和一个文件夹。换言之，想要抽中自己最喜欢的偶像周边，概率只有四十八分之一。这也让展览门口出现许多粉丝聚集交换小卡的景象。这还没结束，就连可以和偶像“合影”的拍贴机，也采用随机模式。选定团体后，荧幕便会随机跳出其中一名成员。想和“最爱”拍照？恐怕得多试几次了。——曾慧仪

原本对陆剧《小城良方》不抱太大期待，没想到一集就入坑了。故事看似落难医生回归家乡自我救赎的套路，但因为人物塑造得有血有肉，不知不觉就跟着刘铮亮（肖战饰）一起经历年少的丧父阴影、自我封闭、遭受排挤的窘境。我喜欢以幽默方式诉说沉重故事的拍法，明明很悲惨，却总是透着笑点和温暖，让人不知不觉被疗愈。角色都亮点十足，包括深藏不露的院长、豪迈爽朗的殡葬业女主，以及女主那患有偷窃癖的母亲，和有黑道背景的父亲，个个都有故事。肖战的演技也有惊喜，把颓废、社恐和愤世嫉俗的男主诠释得十分到位。——李妙音

即将出版回忆录的奥斯卡影帝Dustin Hoffman（达斯汀贺夫曼），坦言拍摄代表作《毕业生》（The Graduate）的过程，是人生最痛苦的经历之一。看中他独特魅力，钦点他当主角的导演，在拍摄时经常对他的表现不满。而当时其中两场戏（被掌掴27次后隔天下水拍戏），更导致他耳膜穿孔。庆幸电影成为经典之余，也让贺夫曼一举成名，更感谢他坚持走下去，我才能看到80年代心目中的经典之作《雨人》（Rain Man）。——赖婉丽