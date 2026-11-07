在新传媒新剧《向死而生》中饰演入殓师，周智慧睡棺材、和遗体“对话”，拍摄前参加入殓处理课程，更让她想起婆婆躺在棺木的那一刻。

该剧是一部以法医鉴识为核心，融合殡葬与写实议题的类型剧，目前正在拍摄中，预定2027年8月播出。

周智慧告诉《联合早报》，入殓师对她来说是完全陌生的领域，开拍前剧组安排她参加入殓处理课程，到殡仪馆学习如何清洁和处理遗体，“我非常珍惜这次学习的机会，也不断思考，应该如何从自己的角度去理解这份特殊的职业，将角色诠释得更真实。”

周智慧（左图）和许瑞奇在新剧中分别饰演入殓师和太平间管理员。（新传媒提供）

感叹婆婆遗容陌生

周智慧透露在2022年失去了婆婆，“在葬礼上，我看到她躺在棺木的那一刻，心里突然产生了一种莫名的陌生感，感觉眼前的她和平时熟悉的模样有些不一样。可能是因为遗容妆稍微浓了一些，让我觉得那并不是记忆中婆婆最自然、最熟悉的样子。”

因此，在接受入殓训练的过程中，她不断提醒自己，希望能赋予剧中高亦菲这个角色不同的特质，“我希望她不仅是为逝者整理遗容，更是用心还原他们生前最真实、最自然的模样，让每一位逝者都能以最接近自己的样子，体面而有尊严地走完人生最后一程，也让家属在道别的那一刻，看到的依然是他们记忆中最熟悉的亲人。”

为了揣摩角色，周智慧看了不少关于入殓师的纪录片，希望更深入了解这个行业的工作日常、生活习惯，以及对生死的态度，“我希望大家能够看到我和剧组如何用心地将这个充满意义的故事呈现出来。”

剧中高亦菲有一个特殊习惯——喜欢睡在棺材里，访问时周智慧还没有拍到这个部分，但她并不特别紧张，“我不是一个容易被这些影响的人，所以拍殡葬和入殓的戏份时，我应该会蛮淡定的。”她甚至期待跟那些遗体“讲话”的戏份。

周智慧（右）和谢韶光（左）在拍摄沉重的感情戏前会很有默契地不聊天。（新传媒提供）

与谢韶光关系“忽冷忽热”

周智慧这次和谢韶光、许瑞奇有较多对手戏，“我和瑞奇继电影《好孩子》之后再度合作。我们相处得挺好的，所以拍摄的时候挺顺利，默契还在。”

至于和谢韶光合作，她说两人在片场对彼此“忽冷忽热”，“有时会跟彼此开玩笑聊很多，有时候同在一个房间里却一句话也不说。“她解释道， 因为两人都有好几场非常沉重的感情戏，所以拍摄时会很有默契地各自投入在角色里，不会聊天。

剧名“向死而生”要带出的信息是：因为知道最终会死，知道生命有期限而认真生活，珍惜生命。

周智慧说：“生命是脆弱的，但只有当我们真正面对死亡，或是近距离感受死亡的时候，才能真正体会这句话的重量。”

在筹备和拍摄《向死而生》的两个月里，周智慧面对两次身边人的离世，“所以，死亡这个课题一直萦绕在我的脑海中。在诠释角色的过程中，我对生命的无常，以及失去一个人所带来的悲伤，有了更深刻的感受……我真的无法想象朋友的家人需要多大的勇气和力量，才能承受失去至亲的痛，继续往前走，继续生活。”

周智慧（左）和许瑞奇继电影《好孩子》后再度合作。（新传媒提供）

许瑞奇饰演“摆烂”太平间管理员

许瑞奇在剧中饰演吊儿郎当的太平间管理员李又楠，他原本是有为青年，却因一场致命车祸就此“摆烂”，三天打鱼两天晒网般打理母亲的猪肉摊。

他透露，这次因为有比较多技术性的台词，加上是跟前辈谢韶光一起演出，所以拍摄前需要做好准备。问及和谢韶光合作，他说：“他很松弛很专业。他投入得很快，也很会吸收对方的戏。他每一个take都会自然地反应，（跟他合作）很舒服！我在他身上学到了很多。”

至于“向死而生”的概念，他坦言没有想太多，“这种想法对我来说太压抑了。我还是选择随性地跟着上天的安排，但这样的想法也可能导致缺乏目标。”