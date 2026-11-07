（曼谷讯）又一部话题性狗血泰剧来了！

一向以洒狗血剧情吸睛的泰剧再出高收视作品——《影子姐妹2026》（Raeng Ngao）。它属于经典旧作翻拍，由实力派女星Baifern（平采娜）主演，于10月底开播，第一集上演剽悍正宫在大楼外打小三，一巴掌就把小三打到摔下大阶梯，且镜头长达20秒。

结果“滚楼梯”片段直接变成网络热门迷因（meme），迷因又译作模因，最初是一个生物学与文化传播学概念，现在最常指在网络上快速传播、被大众模仿与恶搞的爆红事物，包括梗图和表情包等。

电视台今年收视最高剧集

《影子姐妹2026》播出后收视大开红盘。（互联网）

首集也因为众多震撼场面收视告捷，成为有关电视台2026年度收视最高的作品。

《影子姐妹2026》剧情围绕性格迥异的双胞胎姐妹穆宁、穆塔，妹妹因误当小三怀孕轻生身亡，姐姐不惜假装妹妹身分展开复仇。

原著1986年首度被翻拍电影，1988年改编成电视剧，2001年再度翻拍成电视剧《影子姐妹》，由知名荧幕CP组合Ann（安通巴颂）搭档Ken（提拉德翁蓬班）主演，播出后造成轰动，Ann更逐步踏上收视女王的宝座。之后，它又在2012年、2019年被翻拍，2026年再度推出新版。

《影子姐妹2026》改编自40多年前的小说，人物设定与剧情大幅改编，从小三正宫对决变成悬疑剧，最大看点是实力派女星平采娜首度挑战一人饰演两角，她同时扮演命运凄苦的妹妹“穆塔”与美国海归工程师“穆宁”。剧中，穆塔怀孕后在河中身亡，目击妹妹惨死的穆宁，不但没有报警，还将她冰存在透明棺材，盖上桌布变成家中的餐桌，令人毛骨悚然。

画面激烈又带夸张笑点

《影子姐妹2026》剧情讲述妹妹（下）惨死后，姐姐没报警，而是把t冰她存到玻璃棺材，盖布当餐桌用。（视频截图）

另外，本剧的重点是剧中狠心正宫人设再升级，对待小三直接出手甩巴掌，导致后者在众人面前滚下楼梯，这也是每次必定翻拍的桥段。新版找来已经结婚淡出娱圈的女星Benz回归小萤幕，至于甩巴掌滚下楼梯的经典场景，更是变成长长的大阶梯，导致小三滚下大阶梯，镜头俯瞰角度一拍，可见楼梯多达37阶。女演员一路滚下所有阶梯到地上，全程长达20秒，现场围观的人则不断响起尖叫声。

这段画面激烈又略带夸张笑点，被海外网民截成影片片段，火速在社媒X疯传。有人笑亏：“泰剧是取代印度剧了还是怎样？”、“我怎么才能忘掉这画面”、“除非有人被甩巴掌，否则这不算真正的泰剧”。

《影子姐妹2026》开播收视告捷，根据数据，该剧全泰国累计观众人数达到206万人，其中曼谷15岁以上观众族群收视率为3.39%；曼谷与外府市区观众族群收视率为2.75%；全国15岁以上观众族群收视率则为2.19%，是ONE31电视频道今年收视最高的戏剧。

另外，剧集在网络触及（Social Reach）高达10.68亿，社群互动（Social Engagement）达1.59亿，达到电视、网络都大热门的目标。现在全泰国都在关注两大女星Baifern与Benz在剧中如何展开激烈对决。