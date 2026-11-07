63岁的李连杰近年虔心向佛，他淡出影坛后，不时出席各大佛教盛事。近日他现身不丹全国盛事“Project 108”108座菩提佛塔的建造与开光大典，23岁幼女Jada也随行现身。

李连杰在社媒发文：“11月1日，在不丹格勒普“正念之城”（Gelephu Mindfulness City），108座佛塔于一日之内落成。我们深感荣幸，能受邀以志愿者身份参与这一历史性的建设工程。愿此善举能为众人带来喜悦与福祉。在这一壮举背后所倾注的心血，令人深感振奋与鼓舞。我们衷心感谢不丹国王与王后陛下、我们在“佛塔20”（Stupa 20）项目的团队，以及所有促成此事的人们。”

李连杰（右）和女儿见证佛塔开光。（取自李连杰IG）

据了解，不丹国家级建设计划“Project 108”由不丹五世国王吉格梅旺楚克（Jigme Wangchuk）发起。

李连杰也分享他与不丹皇室的合照，可见Jada穿上不丹传统服饰，别有气质。此外还有多张他和女儿到工地视察和虔诚礼拜的照片。

他近期不时通过访问、自拍视频，分享自己的私事，回应传闻，包括早年被指抛妻弃女、对现任和前任妻子有所偏心、患上失智症、父亲节罕晒与四个女儿的同框照、换年轻武僧心脏、确诊甲状腺功能亢进改变面容、幼女7岁患严重抑郁症等等。