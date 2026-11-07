63岁的李连杰近年虔心向佛，他淡出影坛后，不时出席各大佛教盛事。近日他现身不丹全国盛事“Project 108”108座菩提佛塔的建造与开光大典，23岁幼女Jada也随行现身。

李连杰在社媒发文：“11月1日，在不丹格勒普“正念之城”（Gelephu Mindfulness City），108座佛塔于一日之内落成。我们深感荣幸，能受邀以志愿者身份参与这一历史性的建设工程。愿此善举能为众人带来喜悦与福祉。在这一壮举背后所倾注的心血，令人深感振奋与鼓舞。我们衷心感谢不丹国王与王后陛下、我们在“佛塔20”（Stupa 20）项目的团队，以及所有促成此事的人们。”

李连杰（右）和女儿见证佛塔开光。（取自李连杰IG）
李连杰（右）和女儿见证佛塔开光。（取自李连杰IG）

据了解，不丹国家级建设计划“Project 108”由不丹五世国王吉格梅旺楚克（Jigme Wangchuk）发起。

李连杰也分享他与不丹皇室的合照，可见Jada穿上不丹传统服饰，别有气质。此外还有多张他和女儿到工地视察和虔诚礼拜的照片。

他近期不时通过访问、自拍视频，分享自己的私事，回应传闻，包括早年被指抛妻弃女对现任和前任妻子有所偏心患上失智症父亲节罕晒与四个女儿的同框照换年轻武僧心脏确诊甲状腺功能亢进改变面容幼女7岁患严重抑郁症等等。

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