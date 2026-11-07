台湾资深媒体人陈文茜罹癌后，长期与病魔搏斗，分享抗癌心情，惊险细节常惹粉丝忧心。近日她再度发文，自行宣告痊愈，消息令人振奋。

陈文茜透露近期收到数次来自美国波士顿的癌细胞验血报告，连续几个月数值都低于0.05，让她忍不住“自行宣告痊愈”：“去年7月，我停止免疫治疗时，学一些竞选人士，‘自行宣告痊癒’，今年果然成真。”

不放弃“最爱” 医生的话只听九成

她回忆起抗癌期间点滴，病房里堆满巧克力、日本皇室羊羹、冰淇淋，甚至曾深夜偷跑出医院买港式甜点，坚持要任性地活着。

陈文茜2024年证实罹患第四期恶性黑色素瘤，历经一年多的抗癌治疗，终于在今年7月顺利出院。谈起卧病在床的艰难时刻，她说怀念那个面对重病依然不伤悲，保持平常心，时时带着微笑的自己。她笑说，当时病房里总有数十盒巧克力、日本皇室羊羹，还有十盒以上的冰淇淋，甚至连吃药都不愿意只配白开水，“那太伤胃，也太伤感情”。

她透露，起初用酸奶冰淇淋服药，吃腻后改成半糖抹茶冰淇淋，因为是燕麦底，刚好可以顾胃。后来她因蛋白质、血红素不足，被医生认为营养不良，只好每周请某饭店煲一盅鸡汤配药。至于癌症患者不能吃生鱼片的说法，她也直言“不可能放弃最爱”，还说医生的话只听九成。

天生我病又如何 唇红笑意还复来

还有一次深夜11点，她上网找到一家港式甜点店，偷偷溜出医院，买了一大盒姜汁撞奶、奶酪等甜品，回到医院时大门已经关闭，只能戴着N95口罩，从急诊室偷偷溜回大楼。跑回病房后，她没忘记给护理站的护理师“封口”，特别分送甜点给大家。

陈文茜特别怀念当时充满感情，面对世界充满感谢的自己，看到癌症医院的志工，想到对方可能失去家人，仍带着同理心服务其他病人，就忍不住落泪。至于她自己即使身患重病，每天仍旧生命力十足，热情地把每一天撑得满满的、甜甜的。

她还借李白的诗句写了打油诗勉励自己：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我病又如何，唇红笑意还复来。”

为了做“普通人” 耗尽所有力气

她去年7月停止免疫治疗后曾自行宣布痊愈，如今真的迎来好消息，但她也清楚，治疗留下的慢性疾病仍让她吃尽苦头，光是“为了成为一个能自己慢慢走路、吃饭的普通人”，就已耗尽所有力气。

她也宣示会继续追求生命的意义。她最近从中国大陆杭州回来后，她隔绝了过去，走向新的人生。面对复发风险，她放狠话：“屁！管它什么两年复发率80到90%，我活着，就是活着。不要活着却想着死，等死了再来想。哈哈！”

最后，她不忘风趣总结：“我怀念过去，那个可爱的老女孩。”