（台北讯）郑少秋的“丁蟹效应”太强，不仅能影响香港股市，现在传出连台湾股市也受其左右？

受到隔夜美国股市11月5日因美国期中选举后，AI监管疑虑升级、费城半导体指数狂跌12.2%的拖累，亚洲主要市场在11月6日全线遭遇重挫。其中，台湾股市在亚太市场中表现最差，暴跌逾3700点刷新历史纪录。打开娱乐版面新闻，四处可见艺人投资势力发出哀嚎的报道。

巧的是，1992年香港TVB经典电视剧《大时代》近期在台湾重播，没想到剧中股市崩盘的剧情，竟与现实台股走势出现惊人巧合。剧中郑少秋饰演的丁蟹，向来被股民视为股市下跌的象征，“丁蟹效应”再度成为话题。

台股6日盘中一度暴跌3737.67点，创下史上最大盘中跌点，终场仍大跌1873.08点，失守4万点大关，让不少股民忍不住翻出这部经典港剧，期待剧中最后的“大奇迹日”能在现实中上演。

股民期待“大奇迹日”

《大时代》由郑少秋、刘青云等人主演，1992年播出后成为港剧经典。剧情以香港金融市场为背景，描写两代人的恩怨情仇以及股市中的人性贪婪与复仇。郑少秋饰演的丁蟹，凭借独特的行事风格及角色带来的股市传说，成为港剧史上极具代表性的角色之一。

所谓“丁蟹效应”，源自剧集播出前后，香港股市曾出现大幅下跌，后来又因郑少秋主演的电视剧播出或重播时，市场屡次碰巧走弱，逐渐演变成股民口中的都市传说。有人也将它称为“郑少秋效应”，每逢他有新作品推出，或旧剧重播，便会有人关注股市是否跟着下跌。

这次《大时代》在台湾重播，再度让这个传说浮上台面。尤其剧情演到丁蟹一家人利用期货放空，在股市崩盘中大赚一笔，戏里的金融市场风暴，竟与近期国际金融市场的紧张气氛产生呼应，也让不少观众直呼巧合。

《大》剧情接近尾声，预计9日播出完结篇，剧中在经历股市风暴后，迎来美国撤兵、香港富豪表态支持股市的转折，香港恒生指数随后大涨3600点，被称为“大奇迹日”。如今台股同样遭遇重挫，台湾政府的国安基金也已决议启动进场护盘，让不少股民期待剧中的戏剧性反转能够成真。