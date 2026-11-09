披荆斩棘2026

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国乐无双

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中国女星歌唱竞技综艺《乘风破浪》做了七季，我很忠实地一路追随。但是今年第七季，我发现尽管台上依旧美女如云，唱跳俱佳，可我竟然已经无法投入去看她们的舞台秀。原因是，太多我不认识的嘉宾，而少数认识的又没有人真正引起我的兴趣。

孙楠“去油” 小沈阳真能唱

当年凭电视剧《真命小和尚》在新加坡一炮而红的曹骏，在节目中舞“武”生风。（互联网）

所以，当男星版的《乘风破浪》——《披荆斩棘》今年来到第六季，我也好奇它还能否留住我的目光。看了嘉宾名单和首集舞台秀，答案是：还可以看完，不过只限于舞台表演环节，那些话多聒噪的交流部分，真的看腻了，全部快进。

是的，我想看近年老被拍到样貌“崩塌”的余文乐近况如何，还有健身比唱歌厉害的刘畊宏几时会被淘汰；好奇当年凭电视剧《真命小和尚》在新加坡一炮而红的曹骏能否凭歌舞再迎第二春，以及搞“东北二人转”的小沈阳真的会唱歌吗；也想见证个性特立独行的王传君怎么跟其他男生载歌载舞，另外向来专注拍剧的张彬彬和郭晓东如何挑战舞台；最后是听孙楠、阿云嘎这些实力派，和近年来崛起的新生代歌手姚琛、米卡、颜安、王赫野等，怎样“唱成一片”。

看完之后，对艺人们的实力有了一些改观。孙楠、阿云嘎在本季的实力鹤立鸡群，但孙楠这个大前辈演出“去油”，与隔代新人合作无间，让人耳目一新；小沈阳原来这么能唱，难怪已开了多场个唱；张彬彬一向低调，可舞台表现颇具自信；刘畊宏不差劲，但也不出色，人气不足所以如好友周杰伦预言早早被淘汰；王赫野在《天赐的声音》音综舞台早已锻炼演唱实力；曹骏在舞台常展示武术身手，和擅舞的姚琛、米卡、颜安一别高下，也给节目带来更多朝气活力。

余文乐恢复颜值 《披荆斩棘》全面败退

余文乐（左）给承受不了压力的队友陈若轩暖心拥抱，让观众对他有所改观。（视频截图）

最熟悉的余文乐，除了颜值恢复，不再像过去显露老残样引人忧心，对比赛则表现得颇佛系，人气指数也比想象中低得多，比到后面几乎没有存在感。不过，有网民说看到余文乐拥抱及安抚被巨大压力击垮的后辈，说华语也没有口音，对他的好感度飙升。

根据统计，孙楠率领的部落在现场观众投票的公演环节取得最多冠军，显示他领军的才能；但我个人的选择是小沈阳的部落比孙楠的胜出一点点。但无论如何，这一季从初舞台看到总决赛，都看不到能媲美往季激荡人心的演出，仿佛编曲编舞的心思、花样都已耗尽了。作为观众，我只想说：这一季好闷啊！

比起我今年看过的大型音乐综艺，本季的《披荆斩棘》在舞台渲染力上远不及《魔力歌先生》，在音乐改编和舞台美术上又不如《国乐无双》满足耳目之欲，更因为选手之间人气、实力差距大，所谓的竞技也没什么看头。我就好奇，下一季它该何去何从。

华粤语双轨音乐碰撞

参与《国乐无双》的歌手有成龙（上排左起）、雷佳、李宇春、梁咏琪、单依纯（下排左起）、宋亚轩、张杰和王菀之。（取自节目官方微博）

想纯粹欣赏音乐的观众应该会关注浙江卫视12期的《国乐无双》，它融合华语与粤语音乐元素，以“一曲两词”为主题，主打双轨音乐碰撞，每期分组对抗并票选“主题金曲”，但其实对抗性不过是“做做样子”。也可以说，节目和湖南卫视的《声生不息》大同小异。

看完整季，印象最深的是各自呈献五次精彩舞台表演的双春——陈小春和李宇春。陈小春可深情可耍狠；李宇春则清清淡淡穿梭在不同曲风之间。

然后是交出四次优异演出的歌手，共有四位。音色空灵古典的王菀之，双语歌曲都轻巧诠释声色俱佳。上过竞技综艺《乘风破浪》的龚琳娜声乐技巧高超，唱起大气的歌曲，饱含爆炸力、穿透力和戏剧张力。

44岁、出身自选秀综艺《中国好声音》的金志文有“全能唱作人”与“编曲大师”雅称，独特嗓音与高亢唱腔自带沧桑感与叙事感。29岁的喜剧演员锤娜丽莎放任展示高音花腔，无论老歌热曲都能演绎出独有的风情万种。