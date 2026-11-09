（曼谷讯）BigBang原定在11月7日和8日，在曼谷拉加曼加拉国家体育场举行演唱会，岂料8日演唱会举行之前，天不作美下起大雨，之后雨势越来越大，G-Dragon（GD，权志龙）、大声（Daesung）、太阳（Taeyang）冒着雷暴雨演出，但由于雨势没有减少，演唱会开始了15分钟后，大会立即宣布取消，之后G Dragon亦在台上向观众解释并致歉。

演唱会不少座位是塑料椅子（左图），不少观众将椅子拉前，令场面出现混乱。（互联网）

演出中断后，GD、太阳及大声再次向现场粉丝表达歉意，并解释由于现场出现大量雷电，继续演出将带来极大的安全风险，因此不得不遵守安全规定，提前结束演唱会。

太阳坦言，成员们非常珍惜这次与泰国粉丝见面的机会，原本希望能够陪伴大家直到演唱会结束，即使下起大雨，也曾表示愿意继续演出。不过，由于现场不只是暴雨，还伴随着危险的雷电，最终只能无奈接受取消演出的决定。

BigBang三子无奈向现场观众宣布，演唱会因雷暴雨被迫取消。（互联网）

大声则感谢所有为演唱会付出努力的工作人员，并提醒粉丝回家时务必注意安全，希望未来能够在天气晴朗的日子，再次与大家见面。

不过，由于演唱会户外举行，加上场中大部份座位是塑料櫈子，场地拍排水设施未尽完善，让观众离开场地时十分狼狈。

G Dragon在演唱会无奈取消后亲上社媒发文安慰粉丝，非常贴心。（互联网）

G-Dragon发文安慰粉丝 主办方宣布全额退款

演唱会结束后，G-Dragon也透过个人IG限时动态，向粉丝表达遗憾，坦言知道大家等待了很长时间，自己同样感到难过与不舍，但强调所有人的安全始终是最重要的，并约定未来一定要再次见面。

主办方随后发布正式公告，证实11月8日场次因恶劣天气取消，并向所有受影响的观众致歉，所有购买当天场次门票的观众均可获得全额退款，包括票务手续费及付款渠。

BigBang日前在10月17日和18日，于新加坡国家体育场举办20周年巡演“XX: Cosmos”。这是组合继2015年后，时隔11年重返狮城舞台。