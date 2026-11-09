（香港讯）无线台庆剧《璀璨之城》掀起全城追剧热潮，除了精彩剧情外，有眼尖网民在观看剧集时，注意到饰演要角的草蜢成员蔡一智右手拥有六只手指，甚至在网上引发热议，有人一度怀疑是否为“AI合成图”或剧照后制失误。

蔡一智11月6日在澳门出席大结局活动接受港媒访问时，幽默回应网民疑虑，并透露原来这只“幸运六指”曾是他的一段童年阴影。他受访时首次分享这只“特别的手”背后一段，从年少遭霸凌到学会自我接受的心酸历程。

一些网民起初认为蔡一智的手指是为剧集AI后制。（互联网）

第六指有多个昵称 “这不是一种耻辱”

访问中，蔡一智首度细诉隐藏多年的秘密：“大家现在见到我好像很坦然，但其实从小到大，从幼稚园、小学到中学，每一天都要面对同学的取笑和欺凌。小朋友当时不懂事，会指着我的手说我是‘怪物’、是‘六指琴魔’，这种心灵上的伤害，陪伴了我很长的童年岁月。”

后来这只独特手指，更有多个昵称，除了“六指琴魔”，还有“Sir One One”和“Sir 11”等。

成长期经历过无数嘲笑与指指点点后，蔡一智如今心态极为强大，他形容自己现在是“千军万马都不怕”。他希望借着自身的经历，为社会上其他身形或外貌有特殊差异的朋友带来正能量。“我经历过这些事，所以我想跟一些人说，就算他们身体和其他人有不同，那不是耻辱或需要羞愧的事，要好好去接受和爱护自己。”

医生曾建议动手术切除

蔡一智更进一步透露，这只多出来的手指是天生自带的，当年父母曾带他求医，当时的专业医生建议他12岁才进行切除手术。

蔡一智（左）出席好友演唱狐会时，在后台遇到同样拥有六指的工作人员。（互联网）

他表示：“到那时候，我就觉得它都已经陪了我12年，而且我写字、画画都是用这只手，它完全对我毫无影响，所以就决定不切啦，直到现在。”随着年纪渐长，蔡一智也开始视这根“额外”手指为上天赐予的礼物，他自嘲像平时去买菜时，还能够多拿一袋，非常实用。