（综合讯）近日有网民在社媒曝光一组照片，直击五届香港金像奖影帝梁家辉（68岁），独自一人现身中国大陆某高铁站，身边没有助理随行，自己拖着行李箱、背着大背包，候车时疲惫地靠在行李箱上低头小歇。

画面曝光后迅速在大陆与香港网络引发热议，网民纷纷感叹影帝个性低调亲民，与银幕上的霸气形象形成强烈反差。

独自赶路赴厦门 为金鸡奖影帝提名

据了解，梁家辉这次深夜赶高铁，是前往厦门出席第39届中国电影金鸡奖颁奖典礼。他凭电影《捕风追影》中的反派角色“傅隆生”首次获得金鸡奖最佳男主角提名，这也是他五度夺下香港金像奖影帝后，首度入围金鸡男主名单。

梁家辉在片中的动作戏全部亲自上阵，与成龙有多场激烈对打，而此次行程更是从《捕风追影2》的拍摄间隙中抽身赶往，他也刚结束连续近两周的高强度动作戏拍摄。

梁家辉（右）和成龙在《捕风追影》中不靠替身亲自上阵，拳拳到肉。（档案照）

从网民曝光的照片可见，梁家辉当天穿着简单深色便服，身旁仅有一个行李箱和一个大背包，不见任何工作人员陪同。他在站台等候时略显疲态，靠着行李箱闭目休息，完全像一般素人旅客般。

网友反应热烈 “褪去光环只是赶路人”

照片一出，“梁家辉坐高铁参加金鸡奖”在微博累计阅读量迅速突破790万，讨论量持续攀升。网民几乎一面倒大赞，不少人将焦点放在他“零排场”的作风上。

有网民发文感叹：“真正的大佬，从来不需要簇拥。电影里千变万化，生活里低调从容。褪去光环，只是赶路的普通人。好喜欢这种沉淀下来的松弛感。” 这则贴文底下引来大量共鸣，不少人留言称“超级亲民的老戏骨”。

梁家辉在《捕风追影》中饰演城府极深且老谋深算的大奸角，私下却非常亲民。（档案照）

也有娱乐博主分析，梁家辉此举展现了资深演员的职业观：“他把演员当成了一份极其纯粹的职业。上班就去剧组拍戏，有活动就坐高铁出差。这种极其健康的职业观，给多少年轻艺人上了一课。” 另有网民翻出他过去在大陆高速公路服务区被偶遇的经历，当时对方称他是明星，梁家辉仅淡淡回应：“不是明星，一个职业而已。”这段往事被重新提起后，进一步强化了他“接地气”的公众形象。