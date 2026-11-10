从加拿大回新加坡定居三年多，新加坡艺人张玉华目前忙于歌唱事业与编曲工作，身为红十字会大使的她也积极投入慈善活动。她11月8日在社媒Instagram上发短视频，透露自己的肖像被不法之徒盗用，不少粉丝告诉她因误信脸书上的活动广告而遭诈骗。

张玉华在发文中以英文写道：“请大家一定要小心，我亲爱的粉丝家人们。作为一名公众人物，我用了漫长的时间和真诚品格，建立并维护好自己的信誉与正面形象……然而，现在外头却有人盗用我的名字和照片，去欺骗我最亲爱的粉丝们……请大家务必提高警惕！”

《联合早报》联系到张玉华，她在电访当中透露，有一个歌唱比赛的活动宣传将她列为评审之一，让不少粉丝不疑有他，申请报名。张玉华透露：“有好几个粉丝告诉我，他们看到我是评审，所以也没多想就通过PayNow转账50新元（单人报名费）给对方报名，后来他们前往所谓的‘比赛现场’，发现根本没有人！之后粉丝们向我询问，我说根本没这回事，才知道大家都上当了。”

“冒牌张玉华”多个交友平台开账号

张玉华说，自己一向跟粉丝关系密切，也一直很努力地经营好自己的艺人正面形象，希望成为粉丝们的榜样，岂料这些日子一直被诈骗分子扯后腿，让她既心疼粉丝被骗，又感到气愤与无奈。

她说：“还有不少‘冒牌Celest’用我大头照和资料，在各社媒平台，甚至在交友平台上设立假账号，还会很亲切地与粉丝们互动聊天，甚至会秒回他们‘你好，谢谢你们支持’这样的话，让粉丝们信以为真！”

张玉华提醒粉丝和公众，务必先和当事人确认活动真伪才好报名或转账。（取自张玉华IG）

虽然她和粉丝们都分别向社媒平台举报，但盗用肖像、设立假账号的事情仍从不间断，陆续冒出。“我们想报警，但这些诈骗分子就像幽灵一样打游击，防不胜防，诈骗完后逃之夭夭关掉账号，粉丝也没截图付款证明。就算我们举报后，假账号被撤下，钱也拿不回来。真的很生气，你告诉我，我该怎么办？”

将在孙立人新片《欺诈之城》演诈骗犯

网络诈骗猖獗，为了避免粉丝一而再上当，张玉华呼吁大家在网上看到类似的活动广告或宣传信息，务必先与她本人确认后才报名。

新加坡导演孙立人。（档案照）

接下来，张玉华将参与本地导演孙立人的犯罪悬疑新片《欺诈之城》，在片中饰演女诈骗犯，并从30岁演到50岁。她自嘲，最近一直碰到网络诈骗衰事，也算是有了一点“经验”，对这个角色和电影也颇期待。她说：“希望《欺诈之城》能为新加坡电影市场带来一些新的创意元素，同时也可以透过电影让观众提高防诈意识。”