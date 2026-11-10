（综合讯）2026年《W中文版》杂志年度盛典于星期一（11月9日）晚在上海隆重举办，此次盛典以“黄金时代”为主题，集结了杨幂、刘诗诗、唐嫣、倪妮、张凌赫、井柏然、白敬亭、王嘉尔、宋威龙等众多大咖明星。其中，张凌赫、井柏然、宋威龙、王嘉尔和白敬亭破天荒同框，五位男神齐聚的画面让网民惊呼“含金量超高”！

张凌赫当晚以宽檐礼帽搭配拖尾斗篷式西装，下半身罕见尝试百褶长裙。他受访时坦言，这是第一次在盛典场合穿裙装，但感觉与平时拍古装戏的长袍有些类似，因此还算适应。在步入红毯前，虞书欣悄悄站到张凌赫身旁合影，张凌赫转头才发现对方，笑着直呼“吓我一跳”。两人同框的画面也让剧迷激动不已，直呼“梦回《苍兰诀》”。

张凌赫（左图）第一次在盛典场合穿裙装，井柏然西装礼服“背”有乾坤！（取自艺人工作微博）

凭《早春晴朗》被赞为“最有腔调男人”的井柏然，当晚则在红毯上以正面蕾丝深V、背面大镂空的性感造型亮相，成为全场焦点。网民纷纷大赞他“很敢穿，也确实能驾驭”、“正面绅士、背面性感”。

当晚最受瞩目的名场面，莫过于白敬亭、井柏然、宋威龙、王嘉尔、张凌赫五位男神的世纪同框，养眼画面让网友兴奋直呼：“真是好事做尽，对眼睛太好了！”

有趣的是，帅气画面背后却笑料百出。内场拍摄时，宋威龙试图递给井柏然一根手杖道具，被井柏然笑着婉拒；另一边的白敬亭则顺手扯下井柏然礼服背后的羽毛配饰当围巾戴，随后又悄悄挂了回去。好友之间自然的松弛感，成为当晚广为传播的趣味插曲。

“仙剑三美”重聚 女神内场秀肌肉

女星方面同样星光熠熠，杨幂、刘诗诗与唐嫣的同框，被网民称为“仙剑三美”重聚。

刘诗诗（左起）、杨幂和唐嫣“仙剑三美”重聚。（取自艺人工作微博）

内场互动环节则贡献了当晚最出圈的片段。主持人点名同桌女星展示手臂肌肉，奥运冠军谷爱凌、郑钦文率先大方亮出紧实线条。恰好坐在两位冠军中间的杨幂鼓起勇气秀了肱二头肌，但不到三秒就害羞地俯身躲开，自嘲道：“你让我在她们面前展示肌肉吗？”

随后，主持人起哄让刘诗诗也加入，害羞的刘诗诗连连摆手说“我没有”并往旁躲闪，直到众人搬出“杨幂都展示了”，她才抬起手臂，紧实的线条让现场惊呼“你居然是有的”！一旁围观的倪妮原本在捂嘴偷笑，轮到自己时，因前一天刚健身被夸，便大方展示；刘浩存也开心参与了互动。这段毫无偶像包袱的互动被赞为“没有剧本的松弛感”，成为当晚传播最广的名场面。