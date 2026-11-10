（综合讯）香港影视大亨向华强的妻子“向太”陈岚，近日拍视频公开豪门宅邸每个月的日常运作开销。她透露，光是维持最基本的生活运转，单月花费就高达50万港元（约8万1500新元），就连家中饲养的宠物犬也有专人上门授课，惊人的消费细节曝光后引发网民热议。

针对有网民好奇香港富豪每个月有哪些固定开销，向太近日便以自家为例大方分享。在人力配置方面，家中一共聘请了七名女佣、三名司机及三名随身保镖，另外还付费请物业机构派驻保安人员。光是支付这些庞大的人力薪资，加上水电煤气、日常饮食及各项杂费，每个月的基本开销就需50万港元。

除了家政开销，家中饲养的五只爱犬，照料费用同样价值不菲。除了每周固定安排洗澡、美容及修毛，向太每逢星期天还会请专业训犬师到家中为狗狗上课，每个月光是花在宠物身上的费用就高达三四万港元（约4890至6520新元）。她透露，早前其中一只爱犬因脚部出问题需要动手术，单次医疗费就花了14万5000港元（约2万3600新元）。

向太强调，上述的50万港元仅仅是维持居家起居的“最基本生活开销”，当中并不包括她购买名牌服饰、珠宝等私人消费，也没有算进丈夫向华强支付给前妻的相关生活费。

她也坦言，若与真正顶尖的豪门相比，自家的规模其实还算小；倘若大家庭成员更多，每个月维持日常运作的开销会大幅增加。