（综合讯）63岁香港资深艺人陶大宇日前现身广州商场出席活动，再度展现初代“师奶杀手”的号召力。当天主办方出动十多名保安筑起“人肉防护墙”的排场护驾，但陶大宇全程毫无架子，期间一个暖心小举动更被网民赞人品佳。

入行逾40年的陶大宇曾是TVB一线小生，1990年代主演的《壹号皇庭》《刑事侦缉档案》等经典剧集皆创下极高收视率，为他奠定“师奶杀手”的地位。陶大宇与TVB约满后，将事业重心移往中国大陆，尽管近年减少拍剧，但早前凭翻唱刘德华的《倒转地球》意外翻红，不仅让人气再度飙升，更为他带来大批商演邀约。

从网民分享的现场视频可见，陶大宇当天以一身全黑造型现身广州某商场，除了担任“一日店长”，还举行了粉丝见面会。现场从商场一楼中庭到二、三楼的围栏旁，全都挤满了围观民众，众人纷纷高举手机争睹这位“师奶杀手”的风采。

活动现场挤满了围观民众，为一睹陶大宇“师奶杀手”的风采。（互联网）

除了与观众玩游戏，陶大宇还在台上献唱《甘心替代你》《爱你一万年》及招牌曲《倒转地球》，举手投足间自信十足，瞬间炒热全场气氛。

为确保现场安全，主办方安排了十多名保安及工作人员，手拉手筑成“人肉防护墙”，全程护送陶大宇进出。陶大宇也十分亲切，下车后便沿途向热情粉丝挥手致意；他在被保安围圈护送期间，更被发现主动伸手轻拍身旁保安人员的肩膀，以示感谢。

相关视频曝光后，网民纷纷留言：“一代人的港剧男神”“他很亲切地拍了拍保安”，认为从这一个不经意的小动作，足见陶大宇的修养与人品。