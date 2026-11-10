（综合讯）曾参加选秀节目《青春有你2》的27岁中国女星金子涵，近日再度透过社媒发文，声称遭熟人设局骗光积蓄、盗走护照，甚至被人下药中毒，一度流落陌生城市的街头。消息曝光后引发网民高度关注，不过目前相关说法均为金子涵单方面陈述，尚无警方通报或其他独立消息证实。

这起事件源于近日有网民在小红书分享照片，表示在卖场偶遇一名神似金子涵的高挑美女。没想到竟“钓”出金子涵本人留言，她证实照片中的人正是自己，但透露前几天遭遇了糟糕的事，甚至一度流落街头，希望网民能删除照片。随后，她进一步发文揭露这段时间的悲惨经历。

金子涵近期状况引发粉丝担忧。（互联网）

金子涵指称，这几年有人假冒“认识她家人”的身份刻意接近，逐渐取得信任并成为她的挚友后，竟骗走她省吃俭用存下的所有积蓄，连贴身物品也一并拿走。她表示，自己随后被诱骗至一个陌生城市，陷入求助无门的绝境；更令她崩溃的是，连护照也遭到偷窃，如今想回家却身无分文、证件全无。

除了财物损失与滞留异地，金子涵还控诉自己曾遭人下药中毒，导致身体受到严重影响，连续四天只能睡在椅子上。她在发文中痛斥背后操控一切的幕后黑手，字里行间充满愤怒与无助，令不少网民担忧她目前的人身安全。

退圈后状况令人担忧：曾剃平头暴瘦、自曝遭打“不明针剂”控制

事实上，金子涵近年已多次因在社媒的发文引发讨论。她曾是《青春有你2》的热门选手，2021年底加入女团Name，之后因身体因素减少活动，并于2025年4月8日正式宣布退出演艺圈。退圈后，她曾在同年8月晒出暴瘦、剃平头的自拍照，与昔日舞台形象判若两人，当时便引发粉丝对其身心状态的担忧。

2026年4月，金子涵更在直播中透露，三年前曾因皮肤问题被诱骗施打“除痘针”，脸部遭注射40至50针不明物质。她指称，此后只要不听从对方指令就会剧烈头痛，甚至痛到哭着求饶。当时，她强调自己并非患上抑郁症，而是受到外力操控与居家监视，认为有人刻意将她塑造成精神异常，导致家人也无法理解，陷入孤立无援的境地。然而，上述内容同样仅为其个人说法，未获证实。

金子涵表示，这几年有人刻意假冒认识她家人的身份接近她，骗走她省吃俭用存下的所有钱财。（互联网）

网友呼吁报警 真相待厘清

针对金子涵此次再度发文求救，网民除了关心其安危，也纷纷建议她尽快报警，或联系家人、可靠的朋友寻求实质协助。不过，由于她近期的言论多次令人匪夷所思，也有部分网民感到困惑，认为事件诸多细节尚待厘清，在缺乏正式渠道证实前不宜妄下定论。