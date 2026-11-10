（香港讯）香港TVB台庆剧《玫瑰战争》日前在电视城举行首播活动，剧中两大男主角陈豪与马国明盛装出席。两位视帝接受“香港01”访问时心情大好，畅谈剧中的角色设定及拍摄趣事。

谈及此次角色，马国明笑言自己在剧中的感情线不算丰富，但角色设定颇具挑战性。他说：“我的角色是一个过气的昔日当红小生。至于如何演绎，真的不需要特别准备，因为我很了解那种状况，曾试过有一段时间没工作，自然懂得怎么演。”

相反地，陈豪在剧中则牵涉较多复杂的关系。他解释：“因为这部戏主要围绕两个女生展开，所以我在戏里有许多不同的人物关系线要处理。”

《玫瑰战争》是陈豪（左）和马国明对手戏最多的一部作品。（互联网）

两位视帝好搭档难得同台交锋，马国明兴奋地说，这是两人自入行以来对手戏最多的一部作品。被问及剧中是否会有激烈的敌对或打斗场面时，陈豪随即派发“定心丸”，强调两人的兄弟情默契十足。他笑着回应：“我们感情非常好，没有吵架戏！我们的兄弟情是不用演的，大家一就位就自然流露，一看剧本就火花四溅！”

此外，提到拍摄花絮，陈豪透露剧中有不少场景须赴中国大陆取景。一向对咖啡要求极高的他坦言，这次北上虽未携带私人咖啡机，但依然经常请客慰劳剧组。马国明也在旁补充，指剧组气氛融洽，演员们经常轮流请客犒赏大家。