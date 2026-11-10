（香港讯）56岁港星古天乐再传秘婚疑云！近日有眼尖网民抓包，他跟已退圈的女星林淑茵穿着同款不同色的潮鞋疑似隔空放闪，引发粉丝热烈讨论，令这段绯闻再度成为舆论焦点。

有网民在社交平台Threads发文爆料，怀疑古天乐与林淑茵正低调交往。除了女方曾于8月现身红馆支持男方活动外，古天乐日前出席篮球赛时，脚上穿的黑底橙红厚底潮鞋，与林淑茵早前亮相时穿的枣红色跑鞋竟是同款。两人疑似穿情侣鞋隔空秀恩爱。

有网民将两人的穿搭照拼图对比，调侃道：“别以为低调放闪就能躲过法眼”，大家更纷纷猜测这双定情鞋究竟是谁送给谁的礼物。

事实上，这并非两人首次传出绯闻。过往就有消息指出，他们的生活圈与旅游轨迹高度重叠。例如古天乐居住在贝沙湾，而林淑茵的社交平台也经常在该处打卡。

古天乐（右四）近日被传秘婚育有一子，女主角被起底是昔日演员林淑茵（左三）。（互联网）

此外，古天乐在曼谷开设公司，林淑茵不仅频繁飞往泰国，甚至将当地豪宅称为“sweet home BKK（曼谷甜蜜的家）”。更有网民扒出时间线，指两人在2019年至2025年间，多次在相近时间现身成都、伦敦、康城与越南等地，不禁质疑：“除非她是狂热粉丝，否则行程重合率也太高了吧！”不过，对于外界的秘婚传言，古天乐过去仅冷淡回应：“其他杂音不会回应。”