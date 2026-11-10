（台北讯）由台湾“偶像剧教母”柴智屏担任监制及出品、林子平执导的台版《我们的蓝调时光》，将原版韩国济州岛的故事背景搬到台湾澎湖。两人星期二（11月10日）率领周渝民（仔仔）、张钧甯、锺欣凌、信、王柏杰、安心亚、陆弈静、郭泓志、邱以太等华丽卡司出席记者会。由于韩版播出后大获好评，台版翻拍消息一出便引发部分网民质疑，甚至被狠批不自量力。对此，柴智屏坦言外界的声浪确实成为选角难题，有不少演员因担心被拿来与韩版比较，最终选择婉拒邀约。

面对外界的质疑，柴智屏以《流星花园》《那些年，我们一起追的女孩》及金庸小说为例，认为“一个好故事，值得用不一样的方式被诠释。”她特别感谢最终点头接演的这群实力派演员，感性说：“愿意去面对比较和竞争的人，都是很勇敢的，很谢谢他们愿意接受挑战。”她也透露，目前剧组里的这批演员几乎都是一拍即合，没有经历太多说服的过程。

谈及为何选定澎湖作为主场景，她解释：“金门比较有阿兵哥的军事色彩，绿岛则缺乏足够的潜水海岸，且交通便利度不如澎湖。”加上考量到剧组难以让所有演员长住离岛两个月，几经评估后决定落脚兼具美景与机能的澎湖。

澎湖的酷暑成拍戏考验

这次拍摄工程浩大，剧组从2025年8月拍到12月，耗时整整120个工作天，足迹横跨台北、嘉义及澎湖。此外，澎湖的酷热天气更是一大考验，柴智屏幽默地形容，剧组就像“火锅上面的蛋饺”，四面环绕的大海则是锅里不断沸腾的热水，生动道出大家在酷暑下拍戏的艰辛。

2022年韩版《我们的蓝调时光》由李炳宪（Lee Byung-hun）、申敏儿（Shin Min-a）、车胜元（Cha Seung-won）和金宇彬（Kim Woo-bin）等韩星主演，剧以温暖生动的济州、冰冷严酷的大海为背景，讲述各个人物酸甜苦涩的人生故事。