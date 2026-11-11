最后一桌

Final Table

可在Prime Video观看

现象级料理韩综《黑白大厨》红遍全球，韩国人对厨艺竞技的热度显然未退。如今连韩剧也来分一杯羹，找来安孝燮化身天才主厨，迎战各路高手，争夺韩国最佳厨师头衔。

安孝燮一身帅气厨师服，光是站在那里就够吸睛。无奈《最后一桌》首集端出的前菜，卖相虽不错，味道却差了点。

安孝燮饰演神秘天才主厨姜汉，刀工利落，气场十足。（Prime Video提供）

导演金道勋曾执导古装神剧《拥抱太阳的月亮》，这次还兼任编剧。名导配男神，原本让人期待满满，首播全国收视却仅约1.9%，创下安孝燮主演剧集的首播新低。加上同档还有《Doctor X：白色黑手党时代》和《百日谎言》两大强敌，开局确实不算漂亮。幸好往后看总算等到主菜上桌，还尝到了几分惊喜。

狗血抢先上桌

《最后一桌》披着美食外衣，玩的是生存竞技，讲的则是老店翻身仗。

洪华妍饰演崔松伊，为保住亡父留下的餐厅，投身厨艺竞赛。（Prime Video提供）

崔松伊（洪华妍饰）为了守住亡父留下且濒临倒闭的餐馆，找来神秘天才主厨姜汉（安孝燮饰），联手出战厨艺生存赛“The Table: K-Chef 2026”。

赛前花点时间铺陈无可厚非，只是首集又是餐馆危机，又是父亲蒙冤，财团还在背后搞鬼。韩剧万年老梗连环轰炸，难免让人消化不良。说好的韩剧版《黑白大厨》，怎么先端出一大盘狗血？

幸好姜汉加入餐馆后，开始教料理小白松伊做菜。一个严苛，一个笨拙，过程颇为逗趣，偶尔冒出几分心动的火花。比起刻意撒糖，这种日常相处反而更有CP感。

第四集终于迎来厨艺正赛，小餐馆的逆袭之战正式展开。导演总算把镜头交还给料理，比赛场面也拍出了气势，瞬间找回当初追《黑白大厨》那种让人欲罢不能的热血魅力。

只是比赛题目倒是一道比一道玄。第一关“人间隔一岛，我欲向岛行”，抽象得连集团会长都忍不住吐槽。随后登场的“草原光辉”与“你是我的命运”，干脆连解释都省了，任由厨师自由发挥。这年头当厨师，阅读理解也得拿高分。

有趣的是，参赛厨师当中竟还有BTS铁粉，梦想有朝一日亲自为偶像下厨。连全球天团的热度都不忘蹭一波，可惜剧组没能成功解锁流量密码。

安孝燮帅得很安心

这部剧最稳定的活招牌，非安孝燮莫属。继《浪漫医生金师傅2》之后，他再次凭专业制服帅出新高度。

男神前阵子脸部状态忽胖忽瘦，让人忍不住问一句“肿”么了？这回颜值终于全面回春，白色厨师服穿出男模范儿。尤其低头专注料理时，那股冷静自信又带点傲气的神情，天才主厨的气场完全到位。

而且帅得有真功夫。安孝燮开拍前苦练刀工，剧中切菜和颠锅都做得有模有样。据说连导演准备的手部替身几乎都派不上用场。

张栗化身明星主厨车宇镇，赛场上锋芒毕露。（Prime Video提供）

比起感情线，我反而更期待姜汉与张栗饰演的明星主厨车宇镇一决高下。两人厨艺精湛，谁也不服谁，光是眼神交锋就火药味十足。看他们在赛场上针锋相对，比男女主角谈恋爱还有戏。

随着对决白热化，两大神厨也得面对各自的心魔。姜汉自幼随父学做菜，一心想成为父亲的骄傲。父亲常告诉他，做菜除了要好吃，更要打动人心。灵魂料理的老套路虽不算新，加上身世之谜，倒也添了几分悬念。

女主演技欠火候

男主角状态绝对在线，可惜女主角洪华妍没能跟上。

她外形甜美，角色形象也合适，可惜单薄演技撑不起复杂的情绪戏。比如得知律师替亡父找到了出庭证人时，本该是百感交集的欣慰，她却演出了中头奖般的狂喜雀跃，让人瞬间出戏。好在随着剧情重心移向厨艺对决，她不用再频频演绎大起大落的戏码，跟安孝燮发糖卖甜，反而自然顺眼多了。

终于有了下饭剧的样子

《黑白大厨》最迷人的地方，正是高手过招的刺激感。一道菜可以让无名小卒一战成名，也可能让冠军热门翻车出局。

《最后一桌》总算拍出这种竞技张力。料理特写让人越看越饿，比赛场面也够气派，名副其实的“下饭剧”。

不过随着财团内幕越挖越深，韩剧惯有的狗血味又隐隐回来了。后续能否平衡好厨艺较量与身世悬念，全看导演如何掌控火候。

至少目前看来，这桌菜已经越煮越有味道。安孝燮负责养眼，双厨交锋负责开胃，希望接下来还有真正让人回味的好菜。