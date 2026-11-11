比起旗下哥斯拉震耳欲聋的怒吼，东宝娱乐亚洲（Toho Entertainment Asia）在新加坡的脚步显得安静，落户以来低调耕耘。这家公司隶属日本老牌电影企业东宝集团，2024年11月在新加坡成立，业务涵盖知识产权与影视内容授权、周边商品及市场营销等，既经营“哥斯拉”这块金字招牌，也为东宝的动漫作品在亚洲开拓商机。11月初在新加坡公映的《哥斯拉-0.0》（Godzilla Minus Zero），便由东宝娱乐亚洲直接发行。

东宝娱乐亚洲常务董事村山隆运（Fabio Takamichi Murayama，48岁）接受《联合早报》专访时，分享自己从童年哥斯拉影迷到成为东宝一员的经历，也说明团队如何以新加坡为基地，倾听各地观众的声音，因地制宜拓展业务。

说起与哥斯拉的缘分，村山隆运忆起童年一段往事。一次与家人看完哥斯拉电影后，他在日本一家百货公司，发现一只会发出熟悉咆哮声的哥斯拉绒毛玩具。这让仍沉浸在观影兴奋中的他爱不释手，央求父母买下，并如愿地把它带回家。

“不知不觉中，哥斯拉成了我生活中一直存在的伙伴。我记得的不只是电影，还有和家人一起出门、挑选玩具，再把那份兴奋带回家的过程。离开电影院后，快乐并没有结束。”

村山隆运认为，《哥斯拉-0.0》细致用心的制作，值得观众在大银幕上细看。（叶振忠摄）

多年后，这名童年影迷成为东宝娱乐亚洲的常务董事，参与推动哥斯拉及东宝旗下作品走向亚洲。当年，一部电影、一只玩偶，让他的快乐从银幕延续到生活；如今，他希望通过电影、商品及多元体验，让更多观众与作品拉近距离。

对于如何让经典作品接触新一代观众，村山隆运的思考，不只停留在电影本身。

“我很庆幸，哥斯拉至今仍受到世界各地、不同世代观众的喜爱。每一代人都通过电影、商品及其他体验，与哥斯拉建立联系。如今，我们能直接而用心地与影迷经营这些联系，既感到快乐，也深感荣幸。”

从喜爱作品的影迷，到参与经营作品的幕后人，他对东宝的认识也逐渐加深。加入公司前，他曾从事授权与商品企划开发工作，当时已与东宝有所接触。成为公司一员后，他才更深入理解，支撑这家老牌企业声誉的，是它对每部作品的珍视、对每个项目的创作坚持，以及商业决策中的长远眼光。

能为一家从小就熟悉其作品的公司工作，并参与它在亚洲的下一阶段发展，对他而言别具意义。

拓展亚洲市场从倾听开始

东宝娱乐亚洲在新加坡开展业务两年，团队从三人增至逾20人，并逐步建立起区域发行网络。

东宝娱乐亚洲在新加坡开展业务将近两年，团队从三人增至逾20人。（叶振忠摄）

问起最引以为傲的成果，村山隆运说：“公司已具备在新加坡、菲律宾和台湾直接发行电影的能力。

他解释，对一家年轻公司而言，从组建团队到赢得当地伙伴的信任，每一步都须要投入大量心力，如今能通过这个网络把电影直接带到观众面前，是团队共同努力的结果。

《哥斯拉-0.0》11月5日已在新加坡公映。（东宝娱乐亚洲／嘉华院线提供）

不过，建立发行网络只是其中一步，如何在不同市场落实区域发展愿景，比他预期的更困难，“在一个地方奏效的方法，到了另一个地方，未必行得通。”

因此，从营销宣传到与伙伴合作的方式，都须因地制宜。在他看来，关键的第一步，是尊重当地文化、习俗，以及人们关心的事。“因此，本地团队与伙伴对市场的了解，非常重要。我的工作，是确保我们听取这些见解，再把它们转化为决策和行动。”

作品价值由影迷决定

那是影迷真实的声音，也是我最珍惜的部分。作品真正的价值，并不是由我们决定，而是由影迷决定。——村山隆运

身处多元文化的新加坡，让村山隆运有更多机会直接听见不同背景观众的声音。通过与伙伴、同事和影迷面对面交流，他不仅能了解大家喜欢哪些电影、角色或活动，还能进一步追问，是什么吸引了他们。这些细微而具体的原因，往往难单凭一份报告掌握。

“那是影迷真实的声音，也是我最珍惜的部分。作品真正的价值，并不是由我们决定，而是由影迷决定。”

这些交流也让他发现，人们认识日本娱乐作品的途径各异。有人先看电影，有人从动画入门，也有人先被商品吸引。

随着新片出街，东宝娱乐亚洲也推出哥斯拉周边商品。（叶振忠摄）

一名在活动中结识的影迷告诉他，即使不熟悉原作，也可能被一只可爱的毛绒玩具吸引，进而去认识相关作品。而喜欢同一部作品的影迷，各自的期待也未必相同。这些差异，都是团队向观众介绍作品时，须考虑的因素。

不过，他强调，在新加坡积累的认识无法涵盖整个亚洲。要了解各地观众，团队仍须走进不同市场，与当地伙伴保持紧密联系。

单凭奖项难引观众入场

说回哥斯拉，新作《哥斯拉-0.0》备受瞩目，离不开2023年《哥斯拉-1.0》打下的基础。前作在第96届奥斯卡金像奖上击败多部好莱坞大片，捧走最佳视觉效果奖。这份肯定对续作发行而言，究竟是优势，还是压力？

村山隆运说，他无法代创作者回应压力问题，但从区域发行商的角度来看，奥斯卡的肯定无疑是一项优势，有助吸引从未看过哥斯拉电影的观众。不过，要让观影兴趣化为实际行动，仍须下功夫。

“我们的工作，是把这份兴趣变成走进电影院的理由。这不能只靠一个奖项。”

各地观众对哥斯拉的熟悉程度不同，团队须与当地影院及营销伙伴合作，让观众了解为何值得走进影院欣赏新片。对于随之升高的期待，他认真看待，视之为动力。

“最终，《哥斯拉-0.0》必须凭作品本身赢得观众。我们的责任，是尽力让它以最好方式与观众见面。”

那么，新作最打动村山隆运的是什么？第一次看完电影，他首先感受到的是视觉冲击。作为首部以“Filmed for IMAX”（为IMAX银幕拍摄）规格制作的日本电影，新作结合视觉特效，在大银幕上呈现出强烈震撼力。

然而，散场后最让他难忘的，是片中人的故事，“当你在乎这些角色，银幕上的危险就会变得格外真切。我会想，如果自己处在他们的位置，会怎么做？又想守护什么？”

他认为，宏大的场面将观众带入故事；真正让人散场后仍念念不忘的，则是人物与情感。即使故事背景与观众的生活相距甚远，这些情感仍能跨越文化，引起共鸣。

在影院与陌生人一起屏息

如今，观众随手打开手机就能看到精彩影像，电影院的不可替代之处又在哪里？

村山隆运认为，电影制作上的细致用心，值得观众在大银幕上细看。“你未必会刻意留意画面的细节与质感，但正是这些细微之处，让银幕上的世界变得可信。”

在他看来，不同形式各有价值，串流平台让人随时发现、重温故事，商品让角色走进日常；电影院则让人暂时抽离日常，全心投入眼前的故事。

“你特地为一部电影留出时间，把注意力交给它。影像占满视野，声音环绕四周，你与一群素未谋面的人，在同一瞬间屏住呼吸。这种体验是独自一人无法获得的。”

前作未能在新加坡大银幕公映，一些本地影迷难免感到遗憾。他回应：“我理解大家为什么希望有机会在新加坡电影院看《哥斯拉-1.0》。对喜爱哥斯拉的人来说，意义重大。”

村山隆运认为，哥斯拉电影最适合在影院里观看。巨兽的震慑力、震撼的音效与紧张的气氛，让身体也能感受到冲击；周围观众的反应，更成为观影体验的一部分。

这次把续作带进新加坡影院，整个团队都很高兴。他希望老影迷看得尽兴，也期待初次接触哥斯拉的观众走进影院，散场后各有回味，并带着想与人分享的感受离开。

东宝集团以“Moments for Life”为口号，希望创造打动人心、丰富生命的时刻。村山隆运说：“真正打动你的瞬间，即使在离开电影院很久后，仍会留在心里。对我来说，那是小时候和家人一起看哥斯拉的回忆。我希望这部电影，也能为这里的观众留下同样难忘的时刻。”

导演山崎贵放手“任性”

《哥斯拉-0.0》11月3日在日本上映，首日票房突破9.1亿日元（约737万新元），六天票房突破25亿日元（约2024万新元）。电影6日在北美上映，首周末收获3160万美元（约4045万新元），登上当地票房榜首。

前作《哥斯拉-1.0》赢得奥斯卡最佳视觉效果奖，续集如何接招？

导演山崎贵（Takashi Yamazaki）说：“一旦开始在意那个奖，我就输了。”

身兼《哥斯拉-0.0》编剧、导演及视觉效果负责人，他坦言，观众对前作的喜爱，让他深感不能辜负期待，但创作时仍须放下奖项，专注让特效为电影增色。“拍《哥斯拉-1.0》时，我们根本没想过得奖。太在意奖项，反而会影响判断。”

拍摄预算增加，让他多了几分“任性”的空间。过去觉得“不能再做下去”的场面，这次索性放手尝试。单是片中日本银座的戏，就有不少布景只为一场戏，甚至一个镜头而搭建；飞机与机舱内景的制作，也让他尽情发挥。山崎贵笑说，到了CG制作阶段，这些决定全都回来“找他算账”。

作为首部以“Filmed For IMAX”规格制作的日本电影，山崎贵认为，大银幕放大每个细节，CG模型、布景和人物表情，都须经得起检视。

为让棚内搭建的户外场景更显真实，剧组用巨型风扇低速送风，让演员的衣服轻轻飘动。由于风扇声也被一并录下，演员须在后期重新配音。山崎贵说，虽然演员和工作人员都辛苦，但看到成品有户外空气流动的感觉，便觉得值得。

更难控制的是天色。片中怪兽伴随乌云而来，画面须维持阴沉，外景拍摄却常遇晴天。剧组于是转入摄影棚，在长仅20米、宽8米的场地里，反复更换陈设、挪动瓦砾，让同一处布景呈现不同面貌，拍出人群穿越大片废墟奔逃的景象。

除了呈献视觉震撼，他希望电影能引发观众对战争与武器的思考。他透露，有些场面曾被建议删去，但他坚持保留，“如果观众透过作品感受到‘我们绝不能发动战争’，电影便有了社会意义。”

哥斯拉走过70多年，为何依然深入人心？山崎贵认为，它既能逗趣，也能承载沉重严肃的故事；对从小看着它长大的观众而言，它既是“熟悉的老相识，也是世界级巨星”。亲切感与巨星光芒并存，或许正是它的魅力所在。