（综合讯）金曲歌王方大同2025年2月21日因气胸并发肺部纤维化病逝。近日，有网民发现，他生前发行的绝版实体专辑被卖家放上购物平台高价出售。其中，一张2009年发行、附有亲笔签名的CD，标价高达8万5000台币（约3300新元），至于黑胶唱片遗作开价更突破10万台币（约3800新元），引发热议。

有卖家以“绝版品”、“全新未拆封”等字眼吸引买家，将方大同2009年推出的自选辑《Timeless 可啦思刻》亲笔签名典藏限定版CD＋DVD，标价8万5000台币出售。这是他的音乐生涯中的首张翻唱专辑，收录了王菲的《红豆》、关菊英的《狂潮》，以及“Nothing’s Gonna Change My Love For You”等经典歌曲。

此次被高价出售的特别版，是同年10月推出的珍藏版本，加收了《月亮代表我的心》及一张收录17分钟录音室幕后花絮的DVD。据网上资料，这张典藏限定版专辑（无亲笔签名）的原价为478台币（约18新元）。

方大同2009年推出的自选辑《Timeless 可啦思刻》亲笔签名典藏限定版CD＋DVD被高价出售。（互联网）

另一卖场则将方大同生前最后一张专辑《梦想家》的绿色彩胶LP，标价为10万2560台币。据网上资料，它的原价为2499台币（约97新元）。

《梦想家》是方大同在健康状况艰难之际，凭借意志力完成的心血之作。专辑原定于2020年制作，却因病情和疫情一再延宕。直到2022年中，病情稍有起色的他，抱着“渴望将弱势转化为力量”的信念，拖着虚弱的身体，几乎全程坐在餐桌前，以手持麦克风完成录音。