（首尔讯）韩国33岁旅行骑行网红“Jin’s Travel”（本名赵镇宇），以骑脚踏车环游世界闻名，最近却传出噩耗。他在距离家乡千里外的南美洲玻利维亚（Bolivia）骑行时，遭大货车撞上，当场身亡。肇事司机逃逸数小时后被警方逮捕。

据韩媒报道，事故于玻利维亚时间11月4日上午9时30分，在埃尔阿尔托（El Alto）发生。赵镇宇当时正在路上骑行，途中遭一辆大型货车撞击，最终伤重不治。他原本持续更新骑行旅程，与观众分享世界各地的风景，如今骤然离世，让长期关注他频道的粉丝难以接受。

根据公告，肇事司机在碰撞发生后，并未留在现场协助救援，而是直接驾车离去。玻利维亚警方随即展开追查，并于事故发生数小时后将涉案司机逮捕。目前，事故的详细经过仍在调查中。

赵镇宇于2020年开设YouTube频道“Jin’s Travel”，以“用脚踏车在世界地图上画出自己的轨迹”为座右铭，记录沿途风景与生活。他从韩国出发，陆续骑行欧洲、非洲及北美洲，吸引不少热爱旅行的观众关注，频道有超过88万追踪者订阅。

2022年3月31日至2023年9月4日期间，他耗时523天，骑遍欧洲36个国家，累计骑行约2万3200公里，展现过人的毅力与体力。除了长途骑行，他还于今年2月22日参加大邱马拉松，跑完42.195公里，完成生涯首场全程马拉松，没想到这么年轻就遭遇不幸。