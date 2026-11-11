（香港讯）有“叻哥”称号的76岁香港资深艺人陈百祥日前公开评论，指香港TVB电视筹款节目“请不起大牌明星”，引发热议。他在11月10日出席晚宴接受港媒采访时，依旧毫不避讳直言，TVB如今被中国大陆巨头远远甩在身后，市值仅剩9亿港币（约1亿新元），已是一家“小公司”。

记者问他发表“TVB大型节目请不起大牌艺人”的言论后，电视台高层事后曾否致电联系他，他说：“打电话给我也没用！”记者追问是否因为他不接电话，他回应：“那倒不是，我也帮不了他们！他们连我的薪水都付不起了！我现在主持一场活动的报酬，相当于以前拍一部电影。你知不知道，我现在做一场演出，收入就等于过去拍一整部电影？我在TVB的酬劳可是排第一的！现在他们怎么付得起？早就不是以前那个时代了！”

他也直言，虽然郭富城、张学友等都出身自TVB，但不付酬劳是请不动他们回巢演出的。

至于是否担心这番话会得罪老东家，陈百祥反问：“我为什么要怕他们生气？我说的都是事实，也是想帮他们，（他们）怎么会生气呢？我这样说，就是想提醒他们、鞭策他们。”

被问到是否愿意出手“救亡”、重返TVB提振收视，陈百祥坦言，自己如今已抱着退休心态，并笑称自己与老友曾志伟的想法完全不同。“救不了，我都说了，他们请不起我！志伟喜欢工作，我不喜欢工作，我看重的是报酬！所以，那些不收钱的明星队活动，我没法接。我这支队伍踢一场球，收费就是六位数、七位数，甚至八位数，怎么能一样？”

他还谈起自己过去在TVB的成绩：“我在那里做了几十年，加入以后，把收视和广告收入都提升了几十个百分点。我在TVB的时候，节目的平均收视是30点。现在你见过哪个TVB节目超过20点？我说的可是平均收视，而且是全年的平均！”