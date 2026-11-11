（香港讯）73岁香港资深歌手张伟文曾获誉“靓声王”，不过近年来因为病痛困扰而长期入住疗养院接受照料。先前他的监护人兼好友方俊透露疗养院疏忽照顾，引起热议。方俊近日再次在社媒晒出合照，分享他与圈中好友贾思乐一同探望张伟文的近况。照片中，张伟文精神饱满、笑容满面，看起来恢复状况不错。

方俊在社媒晒出多张探病合照，并感性写道：“非常感谢Louie（贾思乐）今天陪我一起去探望伟文，还请我吃午饭。Louie特意带了美食，伟文吃得很开心，见到老朋友更是笑容满面。伟文，你并不孤单，我们都支持你，你要加油！”

照片曝光后，不少歌迷和网民纷纷留言送上祝福：“看到他精神这么好，真棒”、“祝伟文哥身体健康，早日康复。”也有人称赞方俊和贾思乐很有爱心，并叮嘱张伟文保持愉快心情。

事实上，张伟文之前的健康状况一度告急，令外界十分担忧。他在2015年的健康状况开始恶化，因糖尿病、腰患等疾病多次出入医院。 2019年他透露自己因进行腰椎手术，并需要以轮椅代步。2022年，他被确诊冠病后，不仅一度传出病危消息，在康复后却深受失智症困扰，甚至在老人院用头部撞墙自残。

2025年1月，疗养院通知方俊，张伟文的认知障碍症已发展至难以控制的程度。加上口腔感染导致反复发烧，他长期辗转进出医院。专科医生还指出，他出现了抗生素耐药问题，令治疗更加棘手。

方俊当时提到过去一年半，张伟文几乎一直卧床，只能靠擦身清洁，身心承受极大痛苦。方俊说，他曾多次督促院方处理张伟文的压疮问题，却未见明显改善，因此自今年5月起暂停缴费，直至张伟文能够正常坐起和洗澡为止。

方俊补充道：“张伟文已经一年多没有洗澡，只能擦身。当时伤口深可见骨，不宜洗澡，这可以理解。但最近伤口已经长出新肉，所以我要求院方安排他洗澡。他也已经一年多没有下床坐起来。”

张伟文过后还因双脚严重红肿、溃烂，加上压疮恶化，被紧急送院治疗。经救治后，他的病情逐渐好转。方俊随后透露，他已转往疗养机构休养。如今张伟文已渡过难关，身体状况逐渐稳定，日渐好转，让不少歌迷感到欣慰。