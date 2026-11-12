（香港讯）香港著名导演兼一代洪拳宗师刘家良入室弟子何麦（Mark Houghton）10月5日离世，女儿何慈茵11月5日在脸书撰文宣布接任“岭南黄飞鸿洪拳传人刘家洪拳”继承人。不过事件却出现罗生门，何麦的女友Christie随后在刘家良的脸书专页发出另一版本声明，指第六代领导传人另有其人，但相隔不久又删文，她改而在何麦和自己的脸书专页上载，令事件更添疑团。

武馆遍布中国和欧洲

何麦在著名导演和武术师父刘家良去世时，曾因在丧礼睡停尸间为他守夜而传成佳话，更被何家良遗孀翁静晶赞为“最忠心徒弟”。他的家属10月28日为他在殡仪馆设灵，何慈茵不仅没有现身，连花牌都不见踪影。她接受网媒《香港01》访问，首度开腔解开“缺席丧礼”之谜。她曝露是因为亡父的女友Christie对亡父丧礼等都自作主张，令她极度反感，但父亲的身份证和文件都在Christie那里，无奈的她最终决定只低调到场见亡父最后一面。

曾演出《爱·回家之开心速递》《飞虎3壮志英雄》《新四十二章》《隐形战队》《逆天奇案2》《夺命提示》等港剧的何慈茵说，父母在她小学时期已经离婚，但这无损她与爸爸的深厚感情，后者离世前一晚两人还互通信息。她也爆料Christie对外自称是“老婆”，以“未亡人”姿态掌权，但其实她和爸爸并无注册，因此利用何麦的脸书发帖是属于非法盗用。

何慈茵（右）14岁正式跟爸爸何麦拜师学艺。（取自何慈茵脸书）

她也控诉对方对武馆虎视眈眈，而她最终在众徒弟向她求救后，决定挺身而出，接管亡父遍布中国大陆和欧洲——英国、法国、德国、瑞士等地的武馆，延续爸爸的武术精神。

被问到爸爸离世后是否有留下遗产，何慈茵说他或许只有一辆车、一艘快艇，都可以给Christie，又爆料爸爸生前一直靠她和妈妈私下接济，但Christie并不知情。

女儿：接手武馆是亡父遗愿

何慈茵5岁就开始接触武术，14岁正式跟爸爸拜师学艺，直到他去世前。面对爸爸留下的强大武术版图，压力颇大，但爸爸在世时希望日后由她接手，所以她想帮他完成心愿。她也说Christie不懂武术，把武馆当成生意来做。

Christie接受《香港01》访问时强烈反击何慈茵的言论，情绪激动的她直言极度痛心：“先夫刚走我好伤心，现在都未平复。我看了那个女人的脸书帖子，我只讲一句，人在做天在看！”她坦言自己并非圈中人，不想做戏：“她不当我是他太太也好，但我当呀，我们在一起33年，一起住，我要他一路好走。”

刘家良（左）曾亲自教何慈茵习武。（取自何慈茵脸书）

对于在刘家良专页指派其中二人为“第六代领导传人”惹来夺权疑云，Christie澄清，指何麦的所有徒弟都是第六代传人，根本无分彼此。她强调自己是负责人，这么做纯粹是出于行政与工作分配，绝非剥夺其他人的名份。

谈到“岭南黄飞鸿洪拳传人刘家洪拳”名字的由来，Christie说这是由刘家良亲自赐名，并强调：“我们很尊重师傅，我不可以给人拿这个名字去做坏事，所以我们一定要做得好！”

女友：为刘家良接管武馆

Christie更透露，成立武馆是为完成刘家良的愿望：“2013年我跟老公……和师父饮茶，那天是我老公生日。Mark答应师父做两件事：第一是回来教功夫，第二是回来拍戏。” 为了一句承诺，Christie亲力亲为四处寻找平价场地，最终在粉岭租村屋开办武馆，一圆心愿。但由于教功夫收入微薄，位于粉岭及佛山的武馆现在已全部关闭。Christie更曝露何麦到海外教徒弟的辛酸，说何麦的教学酬劳极低廉。

对于何慈茵高调宣布自己是继承人，Christie指对方一年只见爸爸两次，质疑她是否真爱她的父亲。她也质疑何慈茵接管武馆的能力，说佛山武馆准备再开，后者却退出有何麦全世界徒弟在内的群组。

何麦离世后，爆发“岭南黄飞鸿洪拳传人刘家洪拳”接任人争议风波。（取自何麦脸书）

缺席何麦丧礼的还有已改嫁的刘家良遗孀翁静晶，Christie坦承双方关系已生变，对方单方面切断联络。身为Christie的干爹，资深演员和武指火星受访时说，要促成两代“师母”和谈，机会似乎极度渺茫，但翁静晶已改嫁并脱离武术界，他叹说希望风波能尽快平息。他也还原丧礼当晚所见，批评何慈茵到了灵堂没有鞠躬，还笑着跟人聊天，仿佛是出席喜庆活动。翁静晶则透过短信回复《hk01》：“人都走了不好多是非！”

针对Christie的言论，何慈茵怒轰她满口谎言兼抹黑，更指她未经大家同意用爸爸的脸书账号，且在刘家良的脸书专页，以“师母”身份公布有关“接班人”的消息，让翁静晶过后删除了帖子，还封锁对方的账号。她也指Christie因吃醋而刻意抹黑她跟爸爸的关系，且身边亲友都清楚她孝顺父亲。她说，未来不排除诉诸法律。至于火星对她的指责，她回应：“火星可能不了解来龙去脉，我不会怪他。”