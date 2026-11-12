（香港讯）盛传多时的香港富三代霍启山和中国大陆新生代女星娜然的婚礼定下来了，喜帖曝光，日期定在12月12日。

据港媒报道，霍启山与娜然的婚礼喜帖正式曝光，婚礼定于12月12日在香港君悦酒店举办，这段备受热议的相差14岁的恋情，终于迎来进展。

和章子怡恋情曾广为流传

曝光的喜帖由霍启山的父亲霍震霆与“香港小姐”前妻朱玲玲共同署名，对外公开流程安排：婚礼当天下午4时半至6时开放给媒体拍照，晚间6时半正式开席设宴。消息一出，迅速引爆全网讨论。

作为霍家第三代核心成员之一，霍启山一直被视作家族体育事业的接班人，身兼多项重要职务，年轻有为，长期备受外界关注。他的感情过往同样话题度拉满，早年和章子怡的一段恋情曾广为流传。

今年2月，霍启山与娜然被拍到同游欧洲过年的画面，恋情正式浮出水面，并在6月传出婚讯，当时还有消息称婚礼将于11月在海南举行。

霍启山与娜然的结婚喜帖曝光。（互联网）

面对接连不断的婚讯传闻，霍启山和娜然二人始终低调，没有公开发声回应。早前被记者问及此事时，霍震霆也没有直接否认，只是委婉地请大家去询问霍启山本人，态度近乎默认。

拍过《告白气球》MV演过妲己

霍家的婚礼向来自带超高热度，当年霍启刚与现任妻子中国跳水奥运冠军郭晶晶的盛大婚礼轰动全港，至今仍是一段佳话。

如今轮到霍启山大婚，准新娘娜然同样自带光环。29岁的她早年出演过周杰伦《告白气球》MV，后来凭借电影《封神第一部》里灵动魅惑的苏妲己一角一炮走红，凭借出众的外形圈粉无数。

从荧幕上惊艳众人的女演员，到即将踏入50亿豪门（之前也有人估值约70亿）的霍家儿媳，娜然的人生际遇被不少网民感慨如同“顺风顺水”。两人年龄相差14岁，从被拍到同框出游，到婚讯不断发酵，再到如今喜帖流出，婚期确定，一路走来一举一动都牵动着大众目光。

目前新人还没有亲自发文官宣喜讯，不过喜帖已经流出，婚礼进入倒计时，外界都在期待12月12日见证这对新人的幸福时刻，也等待两人正式对外分享这份新婚喜悦。