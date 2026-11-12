（厦门讯）梁家辉凭借电影《捕风追影》获得第39届中国电影金鸡奖最佳男主角，完成三金大满贯，众望所归。他前一天搭高铁赴颁奖礼，被拍到一个人在高铁车站头靠行李箱打盹，照片在网上引起热议，许多网民感慨他像个“普通赶路人”、“太接地气”。

在金鸡奖后台接受采访时，梁家辉手拿奖杯，工作人员看他吃力，上前轻声提议“奖杯挺沉的，我帮您拿一会儿”。不料他下意识侧身一个闪步躲开，把奖杯搂进怀里，笑着说“甭想”，紧接着又补一句：“离不开。”逗乐现场。

他说：“也不知道自己想说什么，因为没准备……是一种很奇妙、很奇幻的感觉。现在不让人拿走（奖杯）是因为想保持它的实在性，拿在自己手里永远是最实在的。”

独自在高铁车站打盹真相

被问到“独自坐高铁参加金鸡奖”上微博热搜这件事，他透露自己拍完《捕风追影2》当天的戏份就坐火车去厦门。“我虽然年纪大，但还是有自理能力的……你们都误会了，那天我在惠州刚收工，只有一班车来厦门，因为我提前收工去了，导演就让我坐在火车站。”

他揭晓真相：“其实我旁边是有人的，刚好他们去小卖部买东西、上厕所，所以就剩我一个人在那边。我又觉得很疲惫，就把行李箱的把柄拿起来靠在那儿休息了一会儿，别误会，（我）不是一个寂寞老人。”

梁家辉在《捕风追影》中饰演的悍匪头目傅隆生让很多人不寒而栗，此前他已凭这一角色拿下香港金像奖最佳男主角。他说这不单是肯定他在戏里演出，也提醒他接下来更要好好演。

如何坚持演员这份职业

谈及坚持演员这份职业的动力，他说：“当年我入行的时候，导演曾跟我说‘我现在就捧你当明星’，我回答说，我不愿意当明星，我愿意当演员。我觉得明星是人家赋予你的称号，但是如果你选择了演员这个岗位，你就要演出很多不一样的角色，让那些角色来丰富自己的人生。”

他说：“在现实生活中，我是一个叫梁家辉的人，但是作为一个好的演员，可以通过阅历，通过不同的角色增加我对生活的体验，也可以把我平常在现实生活中所看见的、所知道的，融进我所有的角色里，来配合剧情的发展。所以虽然已经从影多年，我还是一直保持初心，一直以演员为我唯一的专业。”

被问及演员如何从生活中汲取养分，梁家辉给出的建议是每天在生活里多观察，观察不同的人、事、物，记在脑子里，有一天遇到一个角色时，就重新调配出来，看哪一种情感、方式可以放到角色里。他说，积累得越多，用到的就会越多。