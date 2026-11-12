（伦敦讯）英国51岁喜剧演员Russell Brand（拉塞尔布兰德）因强奸及性侵案遭重判。他被控在2004年至2009年间对四名女性犯下性犯罪，经陪审团裁定一项强奸罪及三项性侵罪成立，伦敦法院于9日判处10年6个月有期徒刑。法官当庭痛批他是“性掠夺者”，更直指他凭借名气肆意妄为，态度傲慢得令人震惊。

根据英国媒体报道，Brand历经为期四周的审判后，于11月5日被陪审团裁定一项强奸罪及三项性侵罪成立，另有两项强奸罪及一项意图猥亵侵犯罪获判无罪。

伦敦刑事法院正式宣判，其中强奸罪判处9年徒刑，另外三项性侵罪则分别判处18个月、9个月及8个月，部分刑期同时执行，最终合计10年6个月。

法官在宣判时，直指Brand是一名“性掠夺者”，更以“令人震惊的傲慢”形容他对女性的态度。他指出，Brand当年正处于事业高峰，名气让他误以为自己能随心所欲，完全不顾女性拒绝的权利，身边工作人员也长期纵容他的不当行为。

受害者们长期受创

根据法院认定，Brand在2009年于伦敦住处强奸一名当时21岁的女性，另于2004年至2005年间，在伦敦酒吧、广播电台及电视节目工作场合，对另外三名女性犯下性侵罪。

其中一名受害者说，遭侵犯后多年来都活在震惊与混乱之中，不仅深受创伤，也一度失去自我价值感，甚至害怕自己的言行会被他人错误解读。

另一名受害者则透露，事件对她造成长期影响，即使多年过去，只要在电视上听见Brand的声音，或看见他的影像，都会立刻产生强烈的不适反应。她痛斥：“Brand是一个毫无悔意的性掠夺者。”并希望他再也没有机会伤害其他女性。

至于2009年遭强奸的女性，也在受害者影响陈述中坦言，事发后她长期感到焦虑、羞辱与不知所措，甚至无法正常吃饭、睡觉，必须暂时停止工作，返回父母家寻求支持。她表示，自己至今仍无法摆脱心理创伤：“我每天都带着这份创伤生活。”此外，事件也严重影响了她的自信与自尊，让她不再相信自己的直觉。

离开法庭前对妻示爱

Brand于11月9日出庭时，妻子Laura（劳拉）也到场旁听。据报道，他在听见10年6个月的刑期时，并未出现明显反应，直到准备被带往拘留室前，才朝着妻子的方向以口型说出“我爱你”。

他的律师向法院表示，妻子对判决结果感到极度崩溃，夫妻俩目前最难面对的事情之一，就是该如何向刚满10岁的孩子解释父亲入狱的原因。法官对此表示，他理解孩子将失去父亲陪伴的痛苦，但强调这样的结果，是Brand犯下严重罪行所造成。

依照英国相关规定，Brand须先服满约三分之二刑期，也就是约七年，才可能依规定获准附条件出狱，剩余刑期仍须接受监督，并遵守相关限制。此外，他也必须终身登记于性犯罪者名册，且不适用部分囚犯的提前释放计划。

Brand曾是英国知名喜剧演员及主持人，也是美国歌坛天后Katy Perry（凯蒂佩里）的前夫，两人于2010年结婚，但婚姻仅维持了14个月，于2012年正式离婚。2023年，多家英国媒体联合揭露多项涉及Brand的不当行为指控，随后陆续有女性向警方报案，最终让案件进入司法程序。如今法院正式宣判，法官也特别向勇敢出庭作证的女性致意，肯定她们愿意说出来的勇气。