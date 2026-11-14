（香港讯）香港TVB电视人气时事节目《东张西望》最近报道，市民张先生赴日打自体免疫针，花250万元港币（约40万新元）后，鼻咽癌恶化至第四期，甚至狂流鼻血时相关中介还哄骗他那是“在排死癌细胞”，最后听从劝告改而接受传统治疗才保命，事件震惊全港。

张先生说，他于2022年8月确诊鼻咽癌初期，因恐惧传统电疗及化疗副作用，选择以中药调控病情。直至2024年初，他察觉病情有转移迹象，便在网上搜寻疗法并找到一家推介“免疫细胞治疗”的中介公司，于是安排接受治疗。

《东张西望》报道出街后，有网民留言指家人看了郑丹瑞主持的网络保健养生节目《健康旦》有关“癌症免疫细胞治疗”的访问后，安排相关治疗的中介女士，赴日花了100万元港币（约16万新元）治癌，病情仍无好转，最后回港直接送入医院离世。他质疑中介是以假希望推销疗程。

网民还说，家人在日本治疗期间，日本中介和医生会以病情有变须要多频密打干细胞针为由，不断加码收费，同时给病人假希望，但每当病人的身体出现不同情况时，又会再推销不同产品。网民坦言付费可以说是你情我愿，但其实一般人对所谓的新科技其实并不了解，癌症患者只能怀抱一个希望。

有人利用癌症患者的绝望牟利？

郑丹瑞（右）在《健康旦》中访问日本中介。（threads）（视频截图）

网民透露，由于病人接受治疗的地方不是正规医院，他和家人在日期间须居住酒店，见医生时都是经中介日语翻译，最后更花费了100万港币，可惜最终患者还是在回港时离世了。

随着免疫细胞治疗引起网民质疑，有人指香港防癌会曾介绍此疗法，但理论与实际成效有别，并质疑缺乏医癌临床数据，批评有人利用癌症患者的绝望牟利。

另外，《健康旦》不久即下架相关视频，但没有发声，直到一周后的11月11日，才在其社交平台发“特别声明”，表示对事件非常重视。声明指出：“当日访问的制作原意是促进公众对相关议题的认识，并非推荐观众接受任何特定疗程。”并提醒大众：“任何涉及重大疾病的治疗决定，均应先谘询合资格的专科医生，充分了解相关疗法的科学证据、潜在风险及其他治疗选择。”

不过有网民不接受解释，直呼：“诚信破产啦，都不知道你赚了多少广告钱。害死人啦，收掉你的频道l啦”、“其实有关医疗专业议题不是应该要先查证事实吗？而且阿旦（郑丹瑞）你是知名人士，误导人信了真的会搞出人命”。其他网民则留言呼吁不要尽信节目介绍或推广的治疗方法，最好就是查询专科医生的意见。还有人狠批骗子无良：“太多人向绝望的人牟利”、“已经患癌症，还要被这些所谓的救命稻草骗”。