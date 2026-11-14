我们的箱根驿传

Hakone Ekiden: Our Story

可在Netflix观看

写过《半泽直树》《下町火箭》《陆王》的作家池井户润又一部人气作品被改编成电视剧，以始于1920年，至今已举行102届的“箱根驿传”为题材，这是日本每年1月2日至3日举行的关东地区大学公路长跑接力赛，共21队参赛，每队10名选手接力完成217.1公里。

这是日本年度盛事，也是日本电视台的招牌节目，赛事转播在全国取得近30%的超狂收视率，写成小说然后影像化当然只能是由日本电视台来拍摄。

邀来大泉洋和山下智久主演外加桑田佳祐演唱主题曲，未播已万众瞩目，据说制作费是一般剧集的两倍，但播出后收视率五集平均8.46%只能算中规中矩，口碑一般连桑田佳祐的歌也罕见被批淡而无味太老派。

我在网上看过的“箱根驿传”转播片段确实比剧集热血得多，而且边看剧边难免和TBS在2017年拍摄同样以马拉松为主题如今忆起仍觉感动的《陆王》作比较，《我们的箱根驿传》实在拍得不够“燃”。

双线失焦套路难燃

原著小说分上下集两册透过文字深入人物内心，剧集篇幅短得多，情节双线发展，一边阐述选手故事，一边呈现电视台转播内幕，却犹如两条平行线未能做到相辅相成。据说电视台应池井户润的要求，把叙事重心摆在电视台筹划转播过程的历史与传承，视角本来颇有新鲜感。

高层以打破常规为由，要把体育节目综艺化以推高收视率，制作人大泉洋陷入天人交战，却坚持“选手是主角”的理念，转播最重要的是把选手们在比赛时所面对的当下那一刻忠实地传达给观众。

电视上几秒的画面，是团队克服万难才能捕捉到的。当看见一群幕后人员年复一年守护一档赛事转播，说着“时代愈是变迁，始终如一的箱根驿传才显得弥足珍贵”。作为观众的我理应被感动，但我却无感。想来是看得太多池井户润的作品，那些千篇一律的俗套设定早在预料之中。一集一危机，主角被压迫但关关难过关关过，刻板的反派人物总是一脸阴险，莫名其妙欲置主角于死地，看久了难免感到厌烦。

而另一条选手支线，重心摆在学生联队。这是一支在预赛遭淘汰的学校当中选出优秀选手所组成的队伍，尽管能参赛，成绩却不列入赛会正式记录。

学生联队如何从一盘散沙到逐渐团结，是剧集重要情节。（Netflix提供）

剧中聚焦在这些选手们如何从一盘散沙到众志成城……池井户润想讲失败者的故事，一如既往抛出大量励志金句，说着“正因为有杰出的失败者，成功的人才会更耀眼”，强调不应只赞扬胜利者，也要传达失败者拼尽全力的事实，而做人最重要的是要“相信”。

青春成长物语纵使拍过千百遍也还是可以很动人，但《我们的箱根驿传》所刻画的关键冲突点，恕我无法理解。剧中副教练和部分选手仅因学生联队过去被当作陪跑不受重视就认定不该尽全力参赛，甚至要逼退教练并解散队伍，队员们竟还耗费时间针对此事展开论辩……呃，作为运动员，体育精神是基本，不认同退出即可，搞一堆阴谋着实不合情理。

山下智久在剧中虽曾是箱根驿传获胜选手，当教练却受到外界质疑。（Netflix提供）

好吧，看剧别想太多，我最初被吸引继而追看，不过是为了诠释总教练的山下智久。传说中的获胜选手担任教练，人设冷酷又神秘，山下在剧中帅度维持但发挥空间有限，直到第五集才稍稍揭露人物伤心事却仅是平铺直叙毫无戏剧张力。

剧集播了五集，除了队长之外，选手们的形象、性格模糊得让人搞不清楚谁是谁，而扮演队长的小林虎之介也毫无主角气势根本撑不起场面。

演员添彩赛事可期

电视台大制作找来不少熟悉面孔客串演出，小日向文世当经纪公司社长几幕戏已让人留下深刻印象。（Netflix提供）

或许是我期望太高，靠着演员们的演技，的确足以让人有追剧的动力。小日向文世、小泉孝太郎、山本耕史等高知名度演员客串登场增添不少趣味。主角大泉洋的演技一贯可靠，有担当又幽默，既显现作为中层管理人的智慧又展露作为电视人的风骨，演得颇有说服力。

实力派伊藤沙莉诠释导播角色，演技自然，角色太好。（Netflix提供）

以往总觉得伊藤沙莉太“素人”，这次演绎节目导播意外地合适，工作认真却不擅长沟通的“铁面人”，慢慢变得有几分“人味”，角色是讨好的。不过全剧最突出的却是第三集临危受命的体育节目主持人竹中直人，顽固老头追求完美，对谁都不假辞色，个性鲜明存在感强烈，我等着看他如何旁述马拉松赛事。剧集后半段“箱根驿传”正式登场，我还是有些期待的。