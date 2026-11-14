（香港讯）香港和新加坡2025年的贺岁片（《麻雀女王追男仔》），改名为《麻将女王》，于11月6日在中国大陆上映，八天票房惨收4455元人民币（约860新元），只有126人观看，尤其首映日全国仅排片一场，结果取得“零观众”的纪录，引来网民议论。

导演王晶回应，这部电影是香港贺岁小品，致敬昔日电影《追男仔》，主打轻松热闹，“内地临时安排上映，没有宣发费，排片也不多。”认为宣传及排片太少，才是票房惨烈主因，网民也证实影片在广州只有三家电影院上映。

《麻将女王》由近年靠剧集吸引高人气的高海宁和马国明主演，故事沿用王晶1993年执导的《追男仔》架构，讲述三姐妹各自结识男友的搞笑故事。当年的《追男仔》由林青霞、梁家辉、张学友及张曼玉等大牌红星演出，在香港拿下1186万港元（约185万新元）票房。

《麻》在香港上映时取得票房约384万港元（约63万新元），被指创下近16年港产贺岁片票房新低，中国大陆影评网站豆瓣的评分也仅得4.8分。观众的评价包括：“喜剧手法过时”、“电影实在太无厘头了”等。

王晶的电影《赌城风云III》（《澳门风云3》）当年曾在中国大陆狂收11.16亿元人民币（约2亿1500万新元）票房，如今新片跌至不足5000元人民币，反映大陆电影市场生态已出现巨大转变。（视频截图）

这次的票房数字与王晶昔日的中国大陆票房号召力形成强烈反差。他执导的《赌城风云III》（《澳门风云3》）当年曾在大陆狂收11.16亿元人民币（约2亿1500万新元）票房，如今跌至不足5000元人民币，反映大陆电影市场生态已出现巨大转变。

王晶看到网民讨论《麻将女王》的热度，回应：“喜欢港式老喜剧味道的，也可以等平台上线随缘看看；不合口味，也多谢各位直言。”并点出这部片有个特殊的意义，是已故男演员许绍雄留给观众最后的银幕印记。他感谢所有演员，也十分怀念许绍雄。

网民说，这部片看演员阵容全是港星，没有在中国有票房号召力的演员，可见当初拍片时就只是针对香港市场的小投资电影，能在大陆上片，算是额外收获，票房不佳可以预期，所以王晶也没有过多期待。

只是，电影这么惨烈的票房再次印证影视寒冬，每个观众的钱只愿花在刀口上，要吸引他们掏钱捧场越来越不容易。艺人黄安也感叹影剧被微短剧干掉，电影院快要完蛋了，感叹：“这是一个如此陌生的时代。”