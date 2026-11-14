（首尔讯）凭借多部热门韩剧深受观众喜爱的实力派男星高庚杓（Go Kyung-Pyo），惊爆因涉嫌酒驾并引发交通事故而遭到警方调查。

根据韩媒11月14日报道，警方与相关单位透露，意外发生于同日凌晨3时30分左右，地点位于首尔市麻浦区东桥洞一带。当时高庚杓独自驾车行经该路段，追撞了一辆正在进行道路作业的清洁车，所幸现场未酿成严重的人员伤亡，但突发的擦撞事故仍惊动警方赶抵现场处理。

警方抵达后随即对高庚杓进行现场酒测，检测结果显示其体内的血液酒精浓度已远超法规限制，直接达到吊销驾驶执照的标准。在完成初步的警方讯问后，高庚杓已先返回家中等待进一步处分。

面对外界舆论，其所属经纪公司CLN随即发表官方立场，坦承旗下艺人确实于深夜酒后驾车肇事，同时针对遭到波及的清洁车人员以及所有喜爱他的粉丝致上最深切的歉意，并强调会全力配合后续的所有法律调查。

这起严重的酒驾风波不仅让高庚杓的良好形象瞬间崩塌，更直接波及多部正在筹备或准备播出的重量级综艺节目。其中，预计于本月底开播、由人气男神朴宝剑等人共同主持的tvN强档综艺《乡村魔发师2》，以及预定在12月登场的热门综艺《大逃脱：都市怪谈》势必都将大受影响。

业界与大众正高度关注电视台的后续应变措施，高庚杓也势必得为自己的糊涂行为付出惨痛的代价。