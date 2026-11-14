（北京讯）前阵子，一家中国八卦媒体拍到演员张铭恩与女友在路边争吵，且女友一度向他下跪，引发热议。

张铭恩后来回应：“首先我先道歉不应该违章停车，对不起我自我检讨以后一定不再这样。其次说起来蛮丢脸的，事情起因是因为我给她拍的照片太丑了，我又不承认才吵起来的。在这澄清一下，她没有下跪。是我要回家，她才坐在地上撒娇耍赖，‘打’我也是我犟嘴该打……所以不存在网传下跪这些不实解读。”

他还说：“给女朋友拍照真是男人一生的课题，不好意思这点事还被人拍到了，以后会多多学习拍照技巧的。最后抱歉占用公共资源了。”

不过，据相关媒体画面显示，女方在现场曾情绪激动并两次跪地，捶打自己，张铭恩则在旁抽电子烟未上前搀扶。随后两人平复情绪牵手离开。

事件上热搜后，有人翻出他过去几段轰轰烈烈又一地鸡毛的恋情，感慨：“这个男人的情史，真是比电视剧还精彩。”

31岁的张铭恩毕业于中央戏剧学院表演系，2016年凭借在网剧《老九门》里饰演的 “张副官” 一角崭露头角，随后又出演了《河神》《沙海》等热门剧集，因俊朗的外形和沉稳的演技，迅速成为备受看好的新生代小生。然而，比起他的作品，网民更关注的，永远是他那些剪不断理还乱的感情故事。

张铭恩2016年凭借网剧《老九门》崭露头角。（互联网）

他最广为人知的一段恋情，是和女演员徐璐。两人因为合作电视剧《爱上北斗星男友》相识相恋，2019年大方公开恋情，还一起录制了恋爱真人秀《女儿们的恋爱》。在节目里，他对她体贴入微，温柔备至，每天接她下班，给她做早饭，记得她所有的小习惯，简直是 “完美男友” 的化身。无数观众被这对小情侣甜到上头，纷纷喊话 “快点结婚”。然而谁也没有想到，这段看似甜蜜的感情，却在2020年戛然而止 ——两人突然宣布分手，没有任何预兆。

分手的原因，很快被媒体曝光。有狗仔拍到，张铭恩在和徐璐交往期间，和另一名女演员胡冰卿深夜同回酒店，举止亲密。消息一出，全网哗然。更让人没想到的是，胡冰卿随后在社媒上发长文，详细描述了张铭恩在背后如何 “教她撕徐璐”—— 包括让她发微博diss（网络流行语，英文原意是disrespect（不尊重）或disparage（轻视、贬低）的简写）对方、教她怎么应对媒体追问等等。

徐璐在后来的采访中提到这段感情时，红着眼眶坦言自己曾经全心全意地信任对方，没想到换来的却是背叛。

之后，张铭恩的事业受到了不小的冲击，影视作品大幅减少，口碑也一落千丈。他沉寂了一段时间，很少在公开场合露面，也几乎不再接受媒体采访。直到最近，”女友下跪” 的视频把他重新拉回了公众视野，网民才发现，原来他又有了新的感情动态。

和之前几段高调公开的恋情不同，这一次他对新女友的身份讳莫如深。视频里下跪的女生到底是谁、两人在一起多久了，外界一概不知。他本人也没有做出任何回应。这种模糊的态度，反而让网民更加好奇 —— 经历过之前那些风波之后，他到底有没有学会怎么好好对待一段感情？

网民看到热搜后纷纷感慨，张铭恩每一次出现在热搜上，都伴随着各种各样的争议。如今他事业上早已没有了刚出道时的光芒，感情路上也是坎坎坷坷。至于这次下跪表白的女生，到底能不能真正走进他的心里，恐怕只有时间才能给出答案了。