（东京讯）武打巨星成龙与林凤娇的独生子房祖名，2014年卷入涉毒风波后演艺事业全面停摆。淡出公众视野12年来，他仅偶尔被拍到或在友人聚会中露面。最近他现身东京，到访制表工作室并与团队聚餐小酌，脸色红润且精神饱满的样子，掀起网民讨论。

日本独立制表师中岛正晴近日在社交媒体上分享多张合照，曝光房祖名的近况。房祖名当天打扮依旧低调，头戴鸭舌帽、搭配圆框眼镜，手腕上还佩戴着一只名贵腕表，对着镜头露出灿烂笑容。

房祖名与团队做交流后，一行人转往日式小店举杯小酌。中岛正晴在贴文中也大赞他没有星二代架子：“Jaycee Chan is really friendly and kind. We had a great time with him!（房祖名非常友善亲切，我们与他度过了愉快的时光！）”

房祖名与团队聚餐。（取自中岛正晴IG）

房祖名淡出演艺圈后低调从商，先后涉足雪茄及龙舌兰酒品牌生意，也是圈内知名的顶级名表收藏家。他曾出任名表品牌Richard Mille亚洲区董事，这次到东京独立制表师工作室交流，也证实了他对机械表工艺的浓厚兴趣。

除了发展动向引起讨论，房祖名的感情生活同样备受外界关注。以往绯闻不断的他，近年屡传与小11岁的中国模特儿兼歌手叶子淇低调秘婚。有传闻指他豪砸500万人民币（约96万新元）在上海给女方置产，也在台北筑起爱巢，两人目前定居台北，不过房祖名从未公开回应过相关传闻。