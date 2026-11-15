（北京讯）29岁中国顶流男星王一博与富家千金綦美合的绯闻流传多年，近日再度因一款运动手环应用程序掀起热议。

王一博今年8月为“VOGUE MAN”拍摄封面时，曾在拍摄花絮中自曝，自己佩戴WHOOP运动手环已“700多天，两年”，期间仅因手部受伤而短暂摘下，康复后又重新戴上。由于长期佩戴，加上经常进行户外运动，他的手腕更留下黑白分明的晒痕，意外成为热搜话题。

该手环应用程序于11月12日推出名为“Humans”的新功能。据悉，同一家庭套餐的成员会自动互相关注。有网民声称，系统更新后曾短暂开放查看其他用户的“互关”（指在社交媒体平台上，两个用户彼此关注对方）名单。

有网民翻出今年2月网上流传的疑似王一博聊天记录及WHOOP账号截图，循线搜寻名为“FlakoW”的账号，发现该账号与另外三个账号互相关注。经过比对昵称、年龄等资料，网民推测三个账号分别属于綦美合、其母亲朱爽及弟弟綦家合，随即引发外界猜测，王一博是否早已与女方一家关系密切，甚至共用家庭套餐。

綦美合是耀莱集团前主席綦建虹的女儿，她与王一博过去因同款服饰、行程巧合等传出恋情。（互联网）

面对绯闻再次发酵，王一博工作室15日正式发文辟谣，严正表示：“网传内容属恶意造谣，严重误导公众，我方已取证并依法追责，恳请大家理性辨别。”声明中也警告相关网络用户切勿继续传播、转载不实消息，呼吁大众共同抵制网络谣言。

延伸阅读 男神毫无偶包 王一博吉隆坡路边摊吃肉骨茶啃榴梿

王一博工作室在微博发出声明。（截自王一博工作室微博）

王一博与綦美合的绯闻早在2018年便开始流传。綦美合是耀莱集团前主席綦建虹的女儿，两人过去屡次因所谓同款服饰、行程巧合等传出恋情。今年2月，网上曾疯传疑似王一博与綦美合的私人聊天记录，内容不仅涉及两人关系，还牵扯肖战、鹿晗、蔡徐坤及程潇等多名艺人，一度登上微博热搜。经纪公司乐华娱乐当时紧急发布严正声明，强调网传内容严重失实，指有关行为是对王一博的“设计构陷”，并宣布委托律师取证，依法追究责任。