（香港讯）76岁李龙基去年底证实与40岁王青霞（Chris）结束恋情，坦承因对方隐婚，自己成为第三者。日前他现身“EYT友好会联欢晚宴”，接受香港媒体“hk01”访问时，罕见谈及那段恋情。

李龙基表示正在慢慢享受单身生活，称这段恋情给他带来很大冲击，对女性产生了心理防线：“暂时蛮享受单身！既不需要跟人报备去哪，也不需要说我几点回到（家），想去哪就去哪。”至于情伤是否留下后遗症，他直言：“说没有是假的，有一点啦，不过都放下啦！希望将所有事放下，我想都放下九成八啦！”

两人分手后，王青霞仍有个人物品留在李龙基家中。李龙基透露已联络对方，要求尽快搬走物品以划清界线。然而，王青霞自事件发生至今，都未曾向他表达歉意，令他无奈慨叹：“没，一个道歉或者谢意都没。”他透露自己当初确实感到不开心，但现在已经看开，也希望对方过得幸福。

对于被传在两人相恋期间耗尽钱财、储蓄，李龙基并未否认，表示（银行）户口需要“从头来过”，一切重新开始：“钱财（乃）身外物，我真的对钱不太敏感！有很多钱是我自己花的，也有很多钱是大家一起花的。无所谓啦，最重要身体健康，有饭吃、有工开。我现在重新起步！重新做人！”