（台北讯）亚洲天王木村拓哉的台北演唱会，第二场于14日在台北流行音乐中心圆满画下句点。虽然当天已经不是他的生日，但他比照第一场演出，邀请当天寿星上台同乐，为他们高歌“UNIQUE”。

木村拓哉举手投足之间充满电力，展现歌唱实力。（互联网）

木村拓哉感性地对台湾观众说：“虽然才刚开场，但我一直觉得还有一件事一定要向大家道谢。每当日本发生地震、遭遇天灾的时候，大家总是第一时间伸出援手。我想代表日本，向大家说声：真的非常谢谢你们”。语毕直接90度鞠躬，感叹终于亲口传达这份心意，诚意之举让台湾观众和粉丝感暖心。

木村拓哉（中间穿红裤者）与巡演团队在后台庆祝。（取自木村拓哉IG）

木村拓哉演唱会场地外，摆放了台湾艺人的祝福，罗志祥与林志玲都分别送上花篮，祝贺木村拓哉演出成功。

林志玲（左图）与罗志祥（右图）为木村拓哉献上花篮。

日本演艺圈指标性人物木村拓哉，日前展开个人演艺生涯首次巡回演唱会“TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint”，这也是他出道35年来首度以个人身份举办海外巡演，巡回横跨日本兵库、福冈、千叶，以及首尔、台北等五座城市，共计九场演出。

台北站11月13日首场恰逢木村拓哉生日，让这次演出更添纪念价值。

亲笔写下感谢。（互联网）

此次巡演也搭配全新原创专辑“Checkpoint”，作为转籍音乐厂牌C&C STAGE后的首张作品，专辑邀集多位音乐人参与制作。“Checkpoint”象征站在新的起点，回顾过往累积并迈向下一个阶段，也呼应木村拓哉展开个人巡演的全新里程碑。