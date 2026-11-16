（台北讯）昔日小生范植伟曾凭借深邃忧郁的眼神，以及爆发力的演技，在出道时被誉为“梁朝伟接班人”。然而就在他演艺事业巅峰期，因为私密照与失言风波，重创形象，淡出荧光幕前长达八年。日前，他受邀现身金马影展，观赏新作《中场休息》，只见身形圆润不少，与过往帅气模样相差甚远，让网民直呼认不出。

范植伟日前应导演杨凡邀请，出席金马影展观赏新片《中场休息》。事后，他在微博晒出两人久违的合照，接着写下心得，他除了感念一路提携的恩师，更赞叹作品节奏明快、单刀直入，保有导演一贯的优雅与风趣，欣赏完这部大作后，不忘和同行友人表示相当好看。

导演杨凡（右图）在脸书分享范植伟旧作《泪王子》海报。（取自杨凡脸书）

此外，范植伟当天碰到许多久未相见的友人，趁机一一寒暄、叙旧，让他感到相当开心。接着晒出与导演杨凡的合照，只见他身穿休闲服装、戴着眼镜，留着中分发型，身型相较过往，可以说是圆润不少，与过去帅气的模样颇有落差，第一眼让所有人差点认不出。

杨凡导演事后在社群分享《泪王子》的电影海报，他指出范植伟当年演出戏分吃重的角色，而且相当难演，为了在剧中把角色扛下来，不惜划花俊巧的脸，只可惜命运捉弄人，演艺事业卡关，淡出荧光幕多年后，直到现在才又现身，接着提醒所有人：“希望大家用很公道的心态，将来有机会在4K修复版上，再次把评他的艺术”，对于范植伟的星途感到惋惜与不舍。