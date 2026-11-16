（综合讯）孙俪11月16在社交平台分享了一段早餐桌上的日常互动。她写道，邓超向她要了一根牙线，用包装纸撕出一个形状送给她，孙俪看后直言“你这看不出是爱心呀”，邓超则将纸片翻面，指着中间的洞说“像是我的眼睛在看着你”，硬是把粗糙手工拗成专属浪漫。

自称“手工达人”的孙俪当下好胜心被激发，立刻动手撕出一个轮廓工整的标准爱心，对邓超说：“你看，爱心应该是这样的。”两颗爱心摆在一起，对比超鲜明。邓超瞪大眼睛，对着她抱拳认输，夫妻俩一来一往的互动笑翻网民。

孙俪的餐桌发文，引来大批网友民留言回应，很多人都羡慕夫妻俩结婚多年仍恩爱如昔。（互联网）

贴文底下，不少网民直呼羡慕，大赞两人事业有成、儿女成双，结婚多年，感情依然轻松自然，这种日常互动，比起高调示爱，更让人觉得温暖。

邓超（左）和孙俪拥有共同兴趣，日常互动逗趣鲜活，羡煞网友。（互联网）

夫妻俩这一互动被网民称为“松弛自在的婚姻模样”，相关话题迅速引发讨。有网民评论称两人“懂对方的幽默和无厘头，是可以陪伴彼此，一起玩闹的恋人和夫妻，真的是太幸福了”，并认为“长久的婚姻里还能保有这份鲜活的趣味”是难得的状态。

另一部分人则觉得，从“早餐桌上的小比试”切入，认为这种“松弛自在”才是“婚姻舒服的模样”。