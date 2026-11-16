（洛杉矶讯）“第17届奥斯卡理事会奖”（17th Governors Awards）于美国时间11月15日在美国洛杉矶举行。经历八次奥斯卡提名、次次铩羽而归，79岁的Glenn Close（葛伦克罗斯）终于拿到人生第一座奥斯卡小金人。颁奖礼当天，Close穿着精品Giorgio Armani Privé订制黑色丝绒礼服盛装出席，领取这个表彰演艺生涯成就的荣誉奖，也让她“八提零中”的奥斯卡遗珠纪录，终于有了另一结局。

Close从好莱坞老戏骨John Malkovich（约翰马柯维契）手中接获奖项时，感触落泪。

她过去凭《盖普眼中的世界》（The World According to Garp）、《偷情恨》（Fatal Attraction）、《危险关系》（Dangerous Liaisons）及《雌雄莫辨》（Albert Nobbs）等经典电影入围最佳女主角或女配角，却始终与小金人无缘。

Glenn Close从老戏骨John Malkovich（约翰马柯维契）手中接获奖项时，感触落泪。（路透社）

她先前接受访问时透露，得知自己将获颁荣誉奖，脑中竟浮现两个念头：“第一个反应是，我不需要安慰奖。第二个反应则是，我不知道耶……我真的想结束自己的连败纪录吗？”

她在颁奖典礼上说，自己其实从来不太担心能否得奖，虽然有几年确实觉得很有机会。“过去43年，我有八次身处这个房间，不是在窗外张望，而是身在房间里。”对她而言，能与那些启发自己的电影工作者同处一室，已是最大的荣誉。

这番话也呼应她在致词中揭露的成长经历。她从七岁到22岁生活在控制严格的宗教团体中，不被允许照镜子、调情，连穿着打扮与说话方式都受到约束，甚至父母长期离家，也被要求接受这样的安排。长期以来，她始终觉得自己是个局外人，直到22岁离开团体、进入大学接触戏剧，才真正找到人生方向，也终于在电影圈找到归属感。

Close透露，她考虑将奖座暂时放在蒙大拿州家乡的一间面包店，让小镇居民都能亲眼看看真正的奥斯卡。79岁的她也没有停下脚步，今年仍参演西班牙电影《黑球》（La Bola Negra）等作品，持续活跃影坛。