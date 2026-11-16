（香港讯）由伍咏薇和李凯贤（Brian）主持的节目《九运会客室2》即将在11日20日播放最后一集，伍咏薇这次“反主为客”当嘉宾，接受主持Brian访问，首度剖白人生两大至痛经历——18岁父亲离世当天，惨遭初恋男友掌掴痛打；以及21岁首任丈夫猝逝后，沦为“千夫所指”的黑暗岁月。

节目中，伍咏薇忆述18岁时任职公司接待员，月薪仅2000多港元（约328新元）。父亲中风后病情急转直下入院，她到医院探病时，眼见父亲嘴唇发白，就感觉情况不妙，哽咽叫父亲“忍耐点”。父亲于元旦离世，伤心欲绝的她在维多利亚公园约见深爱的初恋男友寻求安慰，怎料对方听后竟拔足狂奔逃回沙田美林邨家中紧闭大门。

伍咏薇（右）在访问清谈节目中反主为客，接受搭档李凯贤的访问，聊自己的戏剧人生。（互联网）

伍咏薇买了蛋糕和柠檬茶在前男友门外楼梯间苦等到半夜，男友开门竟狠狠掌掴她一巴并痛斥：“这巴掌我替你老爸打你的，你爸爸死了，你干嘛来找我？你很不孝！”当时缺乏人生经验的伍咏薇跪地哀求对方不要离开，更遭对方一轮痛打，一星期后两人正式分手。

丧夫后仅留住两人枕头当纪念

之后，伍咏薇谈及21岁时与年长31岁的富豪翁江培结婚，岂料婚后仅13天丈夫便不幸猝逝。年纪轻轻的她面对突如其来的丧事与各方富商阔太，完全不懂如何招架。

灵堂上，平日的好姐妹竟以“怕鬼”为由拒绝出席，她更目睹丈夫的一位疑似前任女友，从殡仪馆门口一路跪至遗照前痛哭。与此同时，夫家亲友对她百般防范，丈夫喜爱的名笔及酒店保险箱物品全被取走，伍咏薇最终仅带走两人同床睡过、跟随丈夫多年的旧枕头作纪念。

伍咏薇自嘲自己人生已经拿下很多影后奖，无需奖座加持。（互联网）

丈夫逝世后，传媒大肆炒作指她“克死老公”，更盛传她即将分得“亿万港元”（约1600万新元）遗产，令她一时间沦为全民公敌。

伍咏薇坦言当年上街经常被街坊当面指骂粗口“问候老母”，将生活不如意宣泄在她身上。她形容当时任人辱骂，每天出门工作犹如战俘，头一、两年只能在酒吧借酒消愁。为了生活与家人，她咬紧牙关默默拍戏熬过难关，直到五、六年后当年大肆抨击她的杂志，才转向称赞她坚强有毅力。

回看大起大跌的人生，被问及演戏是否曾夺影后时，伍咏薇淡然笑言不需要奖项：“我人生已经拿下最佳视后、影后。”