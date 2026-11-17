（综合讯）亚马逊米高梅影业（Amazon MGM Studios）星期一（11月16日）透过007官方网站宣布，英国男星Robert Pattinson（罗勃派狄森）将接任新一代James Bond（占士邦），成为继Daniel Craig（丹尼尔克雷格）之后的007。

以《暮光之城》（Twilight）系列走红、并演出《蝙蝠侠》（The Batman）、《奥德赛》（The Odyssey）的派汀森，将接棒克雷格，延续这名英国情报员的银幕传奇。克雷格最后一次饰演占士邦，是2021年上映的《生死交战》（No Time to Die）。

派狄森在声明中表示：“占士邦是电影史上最具传奇色彩的角色之一，能获讬付饰演007，是我一生的荣幸。说这个角色让我梦想成真，都还不足以形容我的感受。”

尚未定名的下一部007电影，将由Denis Villeneuve（丹尼维勒纳夫）执导。他也曾在《沙丘瀚战：第三章》（Dune: Part Three）与派狄森合作。

维勒纳夫说：“我们身边有许多才华非凡的人选，但007只能有一位。”并盛赞派狄森“拥有007历久弥新的灵魂，同时又能带来全新的精神。”