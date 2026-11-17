（香港讯）66岁港星欧阳震华与澳门第一代赌王傅老榕的孙女、家族资产逾百亿港元（至少16亿新元）的傅洁娴结婚30年，一直恩爱如初。日前，他接受香港资深传媒人汪曼玲的YouTube节目《快拍·曼镜头》访问，重提多年来被标签为“吃软饭”的委屈，强调婚后开支全由自己承担：“我工作得这么辛苦来维持这个家，很多人说话很难听，叫我软饭王……我没花过她一分钱！”

欧阳震华在访谈中也剖白与太太坚持当“丁克一族”（选择不生育）的原因。他坦言30多岁结婚时，自己的心态仍像十几岁的大孩子：“虽然外表是30岁，但我的心态只有十几岁，还有很多东西没见过、没玩过！”他解释，自己打拼多年，好不容易才尝到经济宽裕的滋味，不想马上被生儿育女捆绑住，“十几年来不停地工作，到了30多岁手头终于宽裕点，出去吃饭不用只看价格了，总得让我轻松几年吧！生孩子不是生完就结束了，而是刚刚开始，后面还有一连串的责任跟着你。”

欧阳震华（左）日前做客香港资深传媒人汪曼玲的YouTube节目《快拍·曼镜头》。（截图自YouTube节目《快拍·曼镜头》）

至于传宗接代的问题，欧阳震华直言双方家庭都非常开明，没有给他们压力：“我和太太其实都很怕照顾小孩……如果交给保姆照顾，又不知道会照顾成什么样，那干脆就别生了！”

至于老来无子由谁照顾，欧阳震华洒脱地表示，早已计划好与太太双双入住养老院。他直言现代养老院环境豪华，起居饮食和分药都有专人打理，夫妻俩平时还能结伴外出逛街，不一定要坐轮椅才能入住。他说：“所谓的传宗接代，结果如何是无法预料的……做父母的千万不要抱着‘养儿防老’的心态。”

回顾大半生，欧阳震华形容自己是“先苦后甜”，倍感珍惜如今的安稳生活。

“人家说走运不要太趁早，先苦后甜？没错。到了我这个年纪就明白了，拿钱去买一样东西很容易，但你想把那件东西变现换回钱，就超乎想象的难！现在到了这个年纪，想投资做点什么也未必能做对，所以钱千万不要乱花。”

虽然太太出身百亿名门，但欧阳震华的物欲极低。“我其实不算存了很多钱积谷防饥，还是得继续工作。倒也不是说很穷，只是存款不算多，够基本生活而已。我要求不高，不需要穿金戴银。我连剪头发的钱都省，自己动手剪，多省钱啊！”