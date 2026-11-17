（综合讯）中国女星虞书欣星期天（11月15日）晚于社媒分享一组照片，不料因其中一张侧面自拍照在视觉上宛如“真空”只穿围裙，随即在网上掀起关于穿着尺度的热议，引发两派网民交锋。

在这组引发关注的贴文中，虞书欣戴着粉色鸭舌帽、身穿围裙，对着镜头摆出微笑、嘟嘴与吐舌等俏皮表情。其中一张从侧面角度拍摄的对镜自拍照中，因服装剪裁与拍摄视角关系，呈现出仿佛围裙下“真空”的视觉效果，引起部分网民议论。

有批评声浪指出，虞书欣的粉丝群体包含不少未成年人，认为她身为具影响力的公众人物，在社媒发布照片时，应更审慎评估穿着所带来的示范效应。

针对外界的批评，不少支持者出面替虞书欣缓颊，强调每个人皆拥有穿衣自由。有粉丝更指出，该服装品牌的模特儿过去也曾以相同的穿搭方式亮相，却未受到同等检视，质疑部分网民对虞书欣的指责存在双重标准。

随着两派网民的论战持续升温，虞书欣已于星期一（16日）将该组贴文删除。不过，相关照片早已被网民截图备份，目前仍在网上流传并引发讨论。